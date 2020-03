Konsekvensene er veldig alvorlig for oss om vi blir smittet

Vi må slutte å være så forbannet harde med hverandre.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Pål Hafstad Thorsen har gjort seg noen tanker om hamstring og egenberedskap. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Pål Hafstad Thorsen Pappa og politiker

Jeg ser at noen er kategorisk rasende fordi folk sanker til seg og sine familier og jeg forstår at dagligvarekjedene ikke ønsker hamstring og at butikkene har mat nok til alle.

Samtidig synes jeg det er greit å kunne nyansere dette litt: For vår del handler ikke dette om panikk. Det handler om egenberedskap, å forebygge smitte og å være forberedt på å bli satt i karantene eller bli syk.

I vår småbarnsfamilie har vi de siste ukene drevet egenberedskap og forberedt oss godt. Årsaken er at tre av fem familiemedlemmer er i risikosonen med henholdsvis astma, nylig blodpropp i lungene og hjerteproblemer.

Ungene tok vi tidlig ut av barnehagen, jeg har delvis hjemmekontor, vi har mat og medisiner og vi slipper å eksponere oss daglig for potensiell smitte på butikk, apotek eller liknende.

Konsekvensene er veldig alvorlige for oss om vi blir smittet.

Det er viktig at folk ikke får panikk, det er ikke nødvendig å hamstre butikkhyllene tomme. Men det er viktig å ha en plan for seg og sin familie med egenberedskap for å forebygge smitte og kunne håndtere karantene eller – i verste fall – at vi blir syke.

Vi må slutte å være så forbannet harde med hverandre. Det er faktisk på tide å se hverandres perspektiv, vise omtanke, forståelse og nestekjærlighet.

Takk til alle som viser solidaritet med oss som er i risikogruppen!

Innlegget ble først publisert på Facebook-profilen til Pål Hafstad Thorsen.