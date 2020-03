Fatt mot, nordmenn! Her er livet nesten tilbake til normalen.

Karantene viste seg å være langt lettere enn forventet.

Heidi Berg kan, med «grønn kode» på sin mobil, igjen bevege seg rundt i Shanghai. Foto: Privat

Debattinnlegg

Heidi Berg Shanghai, Kina

Shanghai er en av verdens største byer, med 25 millioner innbyggere. Her bor man tett, spiser på folksomme restauranter, og T-banen er stappfull hver dag. Da Covid-19-utbruddet ble oppdaget i byen Wuhan, to timers flytur herfra, ble tiltak for å stoppe spredningen igangsatt umiddelbart.

Et av de viktigste var karantene for alle. Etter tre uker var det nesten ingen nye smittetilfeller i byen, og nå har livet her begynt å komme tilbake til normalen.

Først hørtes det fryktelig vanskelig ut å holde seg hjemme i to uker. Vanligvis farter jeg mye rundt – til arrangementer, kafeer, kjøpesenter og på sykkelturer. Men karantene viste seg å være langt lettere enn forventet.

Temperatur måles ved alle innganger, for å sørge for at ingen med koronavirus slippes inn. Foto: Privat

Jeg laget meg en daglig rutine for å lese kinesisk, jobbe, lage mat og trene yoga. Særlig det med matlagingen har vært en hyggelig ting. Siden jeg flyttet til utlandet for fem år siden, har jeg nesten ikke lagd mat hjemme. Nå har jeg øvd meg på kinesiske retter hver dag.

Men mer enn alt annet var det to ting som gjorde at det gikk overraskende greit å være i karantene. Det første var dugnadsfølelsen – dette var det eneste riktige. I tillegg kom det faktum at jeg ikke gikk glipp av noe som helst. Det var ingen arrangementer eller steder jeg kunne dra.

Det andre var muligheten for å handle på nett. I Kina er netthandel veldig utbredt, også for dagligvarer. De fleste kunne derfor komme seg gjennom tiden uten å forlate leiligheten i det hele tatt. Men supermarkeder og apotek var åpne, og noen dager ble det utflukter dit for litt avveksling.

Nå er Shanghai nesten tilbake til sitt normale. Det er full aktivitet i gatene igjen, og butikker, kafeer og restauranter har åpnet. De fleste går fortsatt med munnbind, men det gjør man ofte her uansett. Av og til er det høy luftforurensing, og man er redd for å smitte andre om man skulle være syk.

Det man nå er redd for i Shanghai, er at innreisende skal ta med seg viruset tilbake. Derfor er det streng kontroll på flyplassen, med helsesjekk og undersøkelse av alles reiserute.

De som kommer fra land som Sør-Korea, Italia, Iran og Tyskland, blir transportert rett til hoteller hvor de må være i karantene i to uker.

De som har feber, slipper ikke inn på T-banen, kjøpesenter, kafeer eller kontorbygg. Temperaturen måles ved alle innganger. Enkelte steder hvor det er stor risiko dersom smittede kommer inn, for eksempel legekontor, må man også bevise at man har vært i Shanghai i over to uker.

Teknologiselskapet Alibaba har laget en løsning for dette: Basert på lokasjonsdata fra din mobiltelefon får du en QR-kode som kan kontrolleres i døren.

Som feberfri og med grønn kode, kan jeg nå sykle til min favoritt-kafé og nyte en kaffe med glade kinesere rundt meg. Og håpe at alle i Norge føler på dugnadsånden og også kan nyte våren når den kommer der!

