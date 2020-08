Det eg gjer

Eli Kjærsten Folkedal (13) skriv om søvnlause, varme netter i koronatida. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Eli Kjærsten Folkedal (13) Folkedal

Eg ser ut glaset oftare no for tida

Ser på himmelen lurar på om det kjem til å regna eller solhimmelen held seg.

Det spelar vel ingen rolle korleis vêret er.

Eg skal ingen plass.

Eg legg merke til at eg sjekkar klokka oftare.

Tel timane til morgon

Tel minutta til natt.

Ventar på når eg kan sova.

Ventar på når eg kan drøyme meg bort.

Ventar på når eg ikkje treng å tenkja på noko.

Eg ligg oftare i senga mi lengre enn eg vil.

Søv ikkje.

Berre varm.

Eg ser rundt på rommet mitt.

Så mange ting å tenkja på.

Så mange ting å vera uroleg for.

Eg er redd for at ingenting vert det same –

Det er teit.