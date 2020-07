Du som vil ha barn, hva venter du på?

Det er så vanlig å vente på at «ting er på stell».

Publisert Publisert Nå nettopp

Nå snakker jeg til deg som har en kjæreste som sier at de elsker deg. Hva tenker du å bruke dine år på? Karriere, spør Lena Berge. Foto: Privat

Debattinnlegg

Lena Berge Blogger

Kanskje du er litt over tretti, kanskje trettifem og noe, og sitter der og ønsker at alt skal komme på plass før du kan ta det steget. Kanskje du ikke har barn fra før, eller, som meg, gjerne ønsker deg flere. På sikt. Ja, når ting ligger til rette for det.

Det er så vanlig i dette landet å vente på at «ting er på stell». Man tenker på alt mulig annet først, og så kommer barn sist på listen. Som et kirsebær på toppen av desserten. Hus, bil, «Mister Perfekt» med skinnende ring, god og solid utdannelse og en ordentlig «voksenjobb».

Men man kan ikke stikke av i mammaperm med en gang man får seg en god jobb. Da kan man miste mulighetene for utvikling. Alle vet jo det. Det koster med barn, og barna trenger tid og ressurser. Derfor er det lurt å vente.

Men om man tenker godt gjennom det, hva er det man venter på? Kroppen blir eldre og mulighetene mindre. Både for kvinner og menn. Men mest for oss, jenter. Hva er det vi sitter og somler for?

Mulighet for å bli mamma? Gleden av å bære frem et friskt barn og å ha en vellykket graviditet, uten masse frykt og komplikasjoner? Godt med overskudd for å følge opp barna, fordi kroppen er ung og full av energi?

Les også – Jeg synes ikke man skal gi opp barneønsket dersom man er i 40-årene, frisk og energisk

Nå snakker jeg til deg som sitter der i et fast forhold. Med samboer eller kjæreste som sier at de elsker deg. Med grei økonomi og fast jobb. Med frisk og sterk kropp. Hva tenker du å bruke dine år på? Karriere?

Ja, kanskje det er lurt. Men karrieren vil aldri krype i sengen din når du ligger der, etter en lang og slitsom dag, for å gi deg en varm klem med små hender klissete av syltetøy. Karrieren vil aldri se opp til deg når du står der foran speilet og børster hår. Men ja, det er flott med selvutvikling. Forstå meg rett.

Kanskje kjæresten din sier til deg at dere trenger tid til hverandre. At dere kan oppleve så mye fint sammen: Reise på ferier, pusse opp leiligheten, spare til hus og bil, ha lange late frokoster. Men hva om dere kan ha alt dette i mange år fremover mens dere aldri får det viktigste: Barn. Er det verdt det?

Er du sikker på kjæresten din? Hvorfor venter dere da? Eller er det han som er usikker? Kanskje du kan trygge han, eller vurdere om han elsker deg nok?

Les også En viktig seier for ufrivillig barnløse

I syv lange år har jeg fokusert utelukkende på karriere, selvutvikling og gjorde kun det jeg ønsket. Om jeg hadde muligheter for å få barn nummer to? Åh, joda. Men jeg ventet det perfekte øyeblikket.

Nå viser det seg at kroppen min har vanskelig for å bære frem et barn. For selv om jeg har en frisk kropp, så betyr alderen noe.

Jeg unner deg ikke å være i en slik situasjon. Om det er for sent for meg? Det vet jeg ikke. Heldigvis finnes det muligheter for donoregg og assistert befruktning her i Norge, takket være nye lover. Jeg er åpen for denne muligheten, så jeg tror ikke at det er for sent. Så om du traff ditt livs kjærlighet i en alder av førti og noe, så ikke gi opp barneønsket.

Men om du er i trettiårene, i et fast forhold og sitter der og venter: Tenk deg om. Prisen kan bli ufattelig høy.