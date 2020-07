Ønsker vi et levende sentrum, må vi bruke det

Amazon.com fyller ikke tomme butikklokaler.

Netthandel er kommet for å bli, men som forbruker kan vi reflektere over hver handel vi gjør, skriver Tor Andre Ljosland. Foto: Vegard Johan Olsen.

Debattinnlegg

Tor Andre Ljosland Utvalsleiar, (KrF), hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon, Vestland fylke

Å drive forretning i sentrum blir stadig vanskeligere. Jeg kunne selv vært tredje generasjon til å overta en butikk i en liten by, men det er ingen forventning om at jeg skal gjøre det.

Det er rett og slett vanskelig å drive lønnsomt når konkurrentene på nett har så mye gunstigere vilkår.

I BT 9.juli skriver butikkeeier Trond Henrik Grønhaug om hvordan det er bedre tilrettelagte for bilbasert handel på kjøpesentre enn i sentrum.

Men det finnes mange flere eksempler på hvorfor netthandel er mer lønnsomt enn sentrumshandel, om vi ikke endrer vårt handlemønster.

En netthandler som Amazon.com har ingen husleie å betale til gårdeiere i Bergen sentrum. De har billigere arbeidskraft, lavere skatter og bidrar ikke til det lokale fellesskapet med sponsing av idrettslag eller andre aktiviteter.

Ikke bekymrer de seg for at det blir fjernet enda flere parkeringsplasser heller. Snarere tvert om, det vil føre til flere som handler online.

I flere år var 350-kronersgrensen et problem. Norske forretninger måtte betale moms på smårekvisita de solgte, mens de kunne kjøpes momsfritt fra utlandet. Heldigvis har KrF bidratt til å fjerne denne favoriseringen.

De siste årene har det også vært en trend at mange kommer innom i butikker, prøver klær, klokke eller instrument, for så å handle dette på nettet for å spare et par hundrelapper.

Dersom vi ønsker et lokalt næringsliv må vi bruke det. Amazon kommer ikke til å fylle de tomme butikklokalene i sentrum.

Rundt om på Vestlandet er står butikk- og gårdeiere tidlig opp for å spyle fortauet om sommeren, og måke snø om vinteren. Mange av disse er familiebedrifter med et sterkt lokalt engasjement. Skal de drives videre må de tjene penger. Når vi handler, må vi handle i sentrum.

Netthandel er kommet for å bli, men som forbruker kan vi reflektere over hver handel vi gjør. Ved å kjøpe hotellovernattingen hos bookingportaler forsvinner mye av det du betaler til utenlandske børsselskap istedenfor til gjestgiveriet. Er det nødvendig å sende pengene via Amerika, på vei til Sogn?

Altfor lite har vært gjort i mange norske kommuner for å styrke sentrumshandelen. Vi må tørre å utfordre politiske kjepphester innenfor arealplanlegging, mobilitet og skatt.

De store netthandelsselskapene bidrar lite til lokal verdiskapning. Kommunen får ingen skatteinntekter, gårdeieren ingen husleie, ingen får jobb i tomme lokaler.

Det kan være lurt å tenke gjennom dette neste gang man handler. Pris og service kan være vel så god i sentrum, i tillegg kan du få en god handleopplevelse på kjøpet.