Feilaktig om kartlegging i norsk skog

Publisert Publisert Nå nettopp

For å få oversikt over rødlistearter trenger vi mer ressurser til forskning, skriver Ida Aarø og Hans Asbjørn Sørlie. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Debattinnlegg

Ida Aarø Rådgiver i Norges Skogeierforbund

Hans Asbjørn Sørlie Rådgiver i Norges Skogeierforbund

I Bergens Tidende 22. juni tegnes et feilaktig bilde av kartlegging i norsk skog. Det hevdes blant annet at kartlegging av arter bare gjøres der grunneier vil. Det er ikke riktig. Artskartlegging gjøres ofte uavhengig av grunneier, både i offentlig og privat regi.

Artskartlegging kan være nyttig for å få mer kunnskap om artene og hvilke krav de har til sine leveområder. Det er derimot gode grunner til at både myndighetene og skognæringen nå ikke legger stor vekt på tilfeldige funn av arter ved kartlegging og prioritering av hensyn og vern.

En svakhet ved dagens kunnskap om rødlistearter, er at vi ikke har en systematisk overvåking. Det vi har av kartfestet kunnskap er ofte usystematisk. Tar man en kikk på tjenesten Artskart, som samler data fra ulike biologiske fagmiljøer og frivillige rapportører, ser det ut som bykjernen i Oslo har svært høye konsentrasjoner av rødlistede arter.

At det mest påvirkede området i landet skal være det aller viktigste området for truede arter, er lite sannsynlig. Imidlertid er det mange biologer som registrerer funn her.

Hans Asbjørn Sørlie og Ida Aarø Foto: Norges Skogeierforbund

Samtidig ser skogområdene i Notodden til å plutselig ha fått et svært høyt artsmangfold. Selv om kartleggingen har gitt oss et bilde av hvor noen av de sjeldne og truede artene i Notodden forekommer, sier det oss lite om hvor viktig disse områdene er sammenliknet med andre skogområder, hvor biologene ikke har gått like grundig til verks.

Derfor er både miljøforvaltningen og skogbruket enige om at kartlegging må skje med utgangspunkt i å finne naturtyper og strukturer i skog, som forskning har dokumentert å være viktig for disse artene.

Skal bruk av artsforekomster gi etterprøvbar kunnskap, vil det ofte kreve at man bruker flere biologer, som til sammen kjenner alle rødlistearter. Det vil også kreve systematisk kartlegging på forskjellige tidspunkt, avhengig av når artene er synlige. Dette vil koste enorme summer.

Vi trenger derfor mer ressurser til forskning på rødlistearter og mindre til tilfeldig artskartlegging.