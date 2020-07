Vi prioriterer etter beste evne

Det er en hard prioriteringsjobb, men en jobb som blir gjort svært nøye.

Aslak Bjarne Aslaksen Avdelingsdirektør, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Kristin Henriksen skriver i et innlegg i BT 10. juli at kreften ikke tar ferie, og forteller at utsatte timer som følge av redusert MR-kapasitet i sommer, er en stor belastning for henne og andre som er i et behandlingsforløp.

Når en alvorlig kreftsykdom rammer, blir man bekymret og redd. Det er en fryktelig skremmende situasjon å være i. Jeg skulle ønske at vi ikke hadde hatt kø for syke pasienter.

Vi forsøker etter beste evne å prioritere og gi timer til dem som fra et faglig ståsted trenger det mest, og bruker prioriteringsforskriften aktivt.

Alle prioriteringer gjøres ut fra grundige medisinske vurderinger, og vi vil ha beskjed hvis noen mener at de ikke har fått de undersøkelsene som de mener de burde få.

Behandlingstilbudet til pasienter i bergensområdet med brystkreft er blant det beste i hele landet. Kvinner får de mest avanserte undersøkelser.

De får tilbud om brystbevarende behandling der det er mulig, og ved langtkommen brystkreft gis den beste behandling som kan skaffes på verdensbasis.

Dette krever et avansert behandlingsapparat med røntgenleger, kirurger, patologer, kreftleger og et avansert teknisk støtteapparat.

Oftest er alle ledd finjustert til hverandre, men i ferietiden kan det være at en undersøkelse må utsettes på grunn av lovpålagt ferieavvikling for våre ansatte.

I år har vi i tillegg hatt en meget spesiell situasjon med koronaepidemi, noe som har ført til ytterligere press på avdelingen.

Likevel gjør vi en grundig prioritering for ferietiden, og gjør det vi kan for at de pasientene som trenger det mest, blir undersøkt først.

Det er en hard prioriteringsjobb, men en jobb som blir gjort svært nøye. Det er også viktig at vi har god dialog med pasienten om dette for å skape trygghet og redusere usikkerhet.

Henriksen og andre i hennes situasjon, skal likevel vite at vi forstår at det er krevende å vente lenger enn ellers på MR-undersøkelser nå i sommer.