Nordmenn må være verdens mest sytete folk

«Dei vil alltid klaga og kyta.» Denne velkjente linjen fra forfatteren Ivar Aasen er det nå på høy tid å børste støv av.

BORTSKJEMT FOLK: Har vi det egentlig så godt her i landet at vi ikke har noe fornuftig å klage over lenger? spør innsenderen. Illustrasjon: Gustav Kvaal

Willy Marthinussen Blogger på «Hverdagsaktiv»

Mindre enn 40 minutter siden







For makan til aktualitet! Jeg tror Aasen hadde snudd seg i graven om han så alt det klagast og kytast over i 2019. Vi blir stadig blir mer arrogante og ufyselige.

Ta trafikken. Det hyles og skrikes om hvor fæle og ufordragelige alle andre enn oss selv er på veiene. Vi har bilister som hyler og klager over syklistene, og vi har syklister som banner og steiker mot bilistene. Fotgjengere og politikere er ikke noe bedre.

Vi har bilister som spytter og skjeller ut trafikkdirigenter, og vi har bilister som kiler deg i bakre støtfanger og viser fingeren fordi du holder fartsgrensen.

Du har alle dem som hyler og skriker over våre nye landsmenn – også kvinner og barn, og kaller dem unevnelige ting. Og vi har innvandrere som trekker rasismekortet raskere enn Lucky Luke trekker pistolen.

Vi kjefter på alt og alle for alt og ingenting hele fordømte tiden. Vi kjefter på værmelderne som melder dårlig vær. Akkurat som om det er de som styrer været?

Vi nordmenn blir stadig mer arrogante og ufyselige, skriver Willy Marthinussen. byoutline Privat

Vi syter og klager over hvor forferdelig vi har det i dette landet med rødgrønne, blåblå, sentrumsvridde, ytre ditt og ytre datt. Likevel bor vi i et av verdens rikeste land. Og det har vi gjort lenge, samme pokker hvem som har styrt.

Vi klager over flyskam, kroppsskam, kjøttskam, veganere, kjøttspisere, vegetarianere, treningsnarkomane, narkomane, rikfolk, tiggere og alt annet «svineri» i dette molbolandet.

Og vi klager over bompenger, for mye veier, for lite veier, for få sykehus og for mange sykehus. Vi klager over sentralisering, og vi klager over desentralisering.

Vi klager over for mange ulver, for få ulver, og vi klager over by og land.

Les også For nordmenn på fylla er alt lov

Politikerne klager nesten mest av alle. De er profesjonelle klagere som skal sørge for å få folk til å stemme på dem. Hvordan? Jo, ved stadig oftere å klage på sine politiske motstandere. Ikke ved å vise til egen politikk.

Ofte er det sterkere og sterkere karakteristikker som ytres. Hva fanden er det som skjer?

Jeg mener at vi nordmenn generelt er blitt til noen ufyselig sutredyr som har glemt at vi faktisk har det ganske ok. Vi tåler ikke noen ting lenger.

Har vi det egentlig så godt her i landet at vi ikke har noe fornuftig å klage over lenger? Er det sånn at vi har skapt en tilværelse som egentlig er så god og trygg, men samtidig også såpass innholdsløs for svært mange, at den eneste moroen de har igjen er å være ekkel mot andre?

Jeg skulle selvsagt ha sagt nå at man gjerne burde smile mer til sine medmennesker og slå av en koselig prat, enten det er på toget, flyet eller bussen, men nå er dette også galt. Å smile til noen blir nå også møtt med klagestorm. Nei, best å holde kjeft og se sur ut, så er det ingen som plager en.

I dag var jeg på handlesenteret. Der var det en mann som smilte til meg. Jeg smilte tilbake. Jeg tror heldigvis det er håp. Hva tror du?

Innlegget ble først publisert i en lengre versjon på innsenderens blogg, hverdagsaktiv.blogg.no.

Publisert 17. juli 2019 07:37

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg