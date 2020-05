Bybanen er viktigere enn Hordfast

Nå er det opp til Knut Arild Hareide å gjøre en forskjell, slik han lovet da han tiltrådte.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Vegvesenet ikke foreslår å bruke en krone på bybane til Åsane, skriver byråd Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Ørjan Deisz

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

En av vårens viktigste politiske prosesser er arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Den bestemmer hvilke prosjekter som skal bygges de nærmeste årene.

Utfallet vil ha stor betydning for om Bergen får mindre utslipp og støy, mer plass til folk, natur, og bedre luft, ja rett og slett om byen blir bedre sted å bo for oss bergensere.

Forslaget fra Vegvesenet om å droppe Bybanen til Åsane, og i praksis fase ut byvekstavtalen, vil ta oss i motsatt retning, og har fått lite oppmerksomhet i debatten som har rast i avisene rundt NTP til nå.

Thor Haakon Bakke (MDG) Foto: Bård Bøe

Byrådet og jeg har foreslått at Bybanen til Åsane skal prioriteres øverst. Det har vi gjort fordi vi mener Bybanen er genial: Den gir oss god byutvikling, den reduserer utslipp av klimagasser, den er stille og behagelig.

Det er ikke rart at den er enormt populær. Derfor er vanskelig å forstå hvorfor Vegvesenet ikke foreslår å bruke en krone på bybane til Åsane.

Forklaringen ligger i at der vi tidligere fikk et helhetlig innspill fra statens fagetater, som Avinor og Statens vegvesen, har de denne gangen svart på politiske bestillinger.

En av disse var «prioriteringer», med sterke politiske føringer på hvilke prosjekter etatene skulle velge. Om prosjekter er bra eller dårlig for klima vektes for eksempel nesten ikke, kun stusslige fem prosent, mens raskere fremkommelighet for personbil er den store vinneren i hva som defineres som «samfunnsøkonomisk lønnsomt».

Da er det ikke rart at motorveiprosjekter mellom byene vinner frem, mens kollektivprosjekter i byene ikke prioriteres av Vegvesenet i det hele tatt.

Forslaget til Vegvesenet er at byvekstavtalene ikke skal reforhandles, og helt eller delvis fases ut etter 2030. Det er trist all den tid disse avtalene har vært en kjempesuksess – endelig har vi fått en helhetlig areal- og transportpolitikk i de største byområdene!

Kollektivprosjekter som bybane og avtaler som byvekstavtalene, er ryggraden i god byutvikling i hele landet. De tiltrekker seg dessuten store private investeringer der banen bygges, men verken byvekstavtale eller bybane er altså «nyttige» eller «lønnsomme» nok.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og statsminister Erna Solberg (H) har gått ut og sagt at det finnes penger til både ny vei og bane til Voss fra Bergen (K5), og ny vei sørfra (Hordfast).

Spørsmålet er om regjeringen også vil kjempe for bybane byggetrinn fem til Åsane, et prosjekt til rundt 13 milliarder, inkludert sykkelvei og Fløyfjellstunnel? I likhet med de andre prosjektene har det også tidligere blitt omfavnet av statsministeren.

Byrådet i Bergen vil ha bybane og god byutvikling. Akkurat nå står det viktigste prosjektet for bergenserne og for klima og natur i fare. Det er ikke holdbart. Vegvesenet har gitt sitt innspill, basert på en bestilling fra en minister fra Fremskrittspartiet, uten bybane til Åsane.

Nå er det opp til den nye ministeren, Knut Arild Hareide (KrF). Da han tiltrådte i vinter var han tydelig på at klimakrisen er her, og at hans innsats kan utgjøre en forskjell. Da må han bygge Bybanen.