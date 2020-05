Tusen takk for at dere kjemper for oss, nå skal vi kjempe for dere

Jeg snakker om sykepleierne, bussjåførene og butikkmedarbeiderne.

Det blir ingen vanlig 1. mai tog i år. Innsender Salman Chaudhry (SU) vil likevel stå opp for arbeiderne i landet. Foto: Eirik Brekke

Salman Chaudhry Fylkesstyremedlem i Vestland Sosialistisk Ungdom

Gratulerer med dagen, alle arbeidere!

I år som i fjor feirer vi den viktigste dagen for de vanlige folkene. I år som i fjor skal vanlige folk stå på barrikadene for vanlige folk. Likevel er det ikke til å skyve under teppet at feiringen og kampen i år er annerledes enn tidligere.

Vi står midt oppi en internasjonal krise. Nå mer enn noen gang er det viktig at vi står opp for arbeiderklassen, og de som står i spissen for å bekjempe koronakrisen. Våre fotsoldater er de som risikerer liv og helse, for å drive samfunnet videre.

Jeg snakker om sykepleierne, jeg snakker om bussjåførene og jeg snakker om butikkmedarbeiderne.

Det er nå man ser hvem som egentlig er nasjonens bærebjelker. Vi har avløp og kloakk som fungerer, takket være våre folk, som passer på at det går fint.

Salman Chaudhry (SU) Foto: Privat

Det er våre folk som passer på at søppelet blir tømt, og at butikkene holder åpent. Norges foreldre har skolehelsetjenesten, lærere og barnehagearbeidere å takke, for at barna deres fortsatt blir tatt vare på og får god utdanning.

Vi har norske bønder å takke for at de fortsetter å fylle butikkhyllene.

Jobber med en kritisk samfunnsfunksjon holder Norge i live i tider som dette. De fortjener mye høyere status enn vi gir dem i dag. Dette er arbeiderne som kommer til å bli historiske.

Jeg er helt sikker på at den innsatsen som dagens arbeidere legger inn, aldri kommer til å bli glemt. Tusen takk.

Men denne gangen holder det ikke bare med heder og ære. Nå, mer enn noensinne, bør arbeiderne få sin rettmessige del av kaken. Det er på tide at arbeiderne får høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

Det skal ikke være slik at når de dag etter dag risikerer å bli smittet, så er det de på toppen som tjener seg søkkrike på at vanlige folk driver landet videre. Enda en gang har arbeiderne vist oss at man ikke kan overleve uten dem.

Det er helt klart en stor skjevhet mellom de få på toppen og de mange på bunnen. Men vi ser også urettferdighet og splittelse blant arbeiderne selv. For det har seg sånn at kvinner i snitt tjener 87 prosent av det menn gjør. Sammenliknet med menn betyr det i praksis at kvinner jobber ulønnet 13 prosent av året.

Det er snakk om kvinner med samme utdanning som jobber akkurat like hardt og leverer akkurat like godt arbeid. Arbeidernes dag handler om alle arbeidere, ikke bare mennene. Vi kan ikke tillate et arbeidsmarked som verdsetter kvinners arbeid 13 prosent mindre enn en menns.

Samtidig som vi likestiller arbeidsmarkedet, er vi nødt til å forberede oss på fremtidens jobber. Fremtidens arbeidsmarked er de unges. Norge kommer til å gå videre etter koronakrisen, og da må vi få flest mulig unge ut i jobb, for å komme oss tilbake til der vi var.

Vi må få lovfestet rett til at alle yrkesfaglige elever har krav på en lærlingplass. Å få elevene ut i arbeid allerede halvveis inn i videregående skole, er nøkkelen til et trygt og stødig arbeidsliv i fremtiden.

Arbeidsmarkedet fremover må handle om grønne jobber, om trygge arbeidsplasser, bedre arbeidsvilkår og ungdom i arbeid. Derfor er det viktig at vi fortsetter å kjempe for arbeidernes rettigheter, ikke bare på 1. mai, men hver eneste dag.

Helt til vi får det vi fortjener.