Gjenreisingen av Ekserserhuset trenger ikke koste Bergen kommune noe.

Kjære nyvalgte bystyremedlemmer. Ikke glem Ekserserhuset

Det påtroppende bystyret har mulighet til å avvikle en politisk skandale som har hjemsøkt Bergen i 20 år.

SLIK VAR DET: Ekserserhuset da det ble revet. «Ekserserhuset representerer hele spekteret av Norges kulturhistorie, fra vikingtiden frem til gullalderen i den norske kultur på slutten av 1800-tallet», skriver representanter for husets venneforening. Marius E. Hauge

Debattinnlegg

David M. Lovret

John-Erik Ågotnes

Hans Petter Svege

For mindre enn 1 time siden

Gratulerer med valget som representant i Bergen bystyre!

Her er en ting du bør vite: Den 20. september 1999, altså for nøyaktig 20 år siden, vedtok Bergen bystyre at Ekserserhuset, Bergens første kulturhus, skulle demonteres og «snarlig» gjenreises i nærheten av sitt opprinnelige tilholdssted mellom Engen og Nøstet.

Kampen for å sikre at Bergen bystyre handler i samsvar med sitt vedtak om å gjenreise Ekserserhuset har siden vedvart i 20 år.

Les også Ingen konkret løsning for Ekserserhuset

Hvorvidt noen bystyrerepresentanter har støttet gjenreising av Ekserserhuset underveis, har ofte dreid seg om deres personlige verdier.

Vi takker dem som gjennomførte bystyrevedtaket av den 20. januar 2016, og byrådet som den 5. september 2019 endelig har handlet i tråd med dette bystyrevedtaket.

Som den britiske statsminister Winston Churchill sa: «Dette er ikke enden, dette er ikke engang begynnelsen av enden, men det er kanskje enden av begynnelsen».

Ekserserhuset representerer hele spekteret av Norges kulturhistorie, fra vikingtiden frem til gullalderen i den norske kultur på slutten av 1800-tallet.

Det var i Ekserserhuset at midler ble innsamlet til verdens første Leif Eriksson-monument under en veldedighetskonsert i 1873.

Der opptrådte Ole Bull, Edvard Grieg og Bjørnstjerne Bjørnson sammen for første og eneste gang.

Les også Fortsatt strid om Ekserserhuset

Ellers i løpet av historien til Ekserserhuset ser vi hvordan bruken av Bergens (og kanskje Norges) første kulturhus har utartet.

Bystyregruppen som nå begynner den nye valgperioden, har mulighet til å avvikle en politisk skandale som har hjemsøkt Bergen i 20 år.

Gjenreisingen av Ekserserhuset trenger ikke koste Bergen kommune noe.

Sparebanken Vest, en pengesterk aktør, har i tolv år båret en forpliktelse til å gjenreise Ekserserhuset, men har ennå ikke foretatt avgjørende handlinger som sikrer at det skjer.

Vi ber om at bystyret sikrer at det skjer, og vi ser frem til et samarbeid for gjenreising av Ekserserhuset foran 200-årsjubileet til Ekserserhuset i 2021.

Publisert 25. september 2019 10:17