Bestemor er mitt forbilde

Mindre enn 10 minutter siden







NÆRE: Nathalie Madsen har bestemoren Judith Nesberg Gjervik som sitt store forbilde. byoutline Privat

Nathalie Madsen Går i 10. klasse ved Askvoll skule i Sogn og Fjordane.

Livet tar og livet gir. Vi lever i et samfunn der man tror at man må, bør og skal gjøre alt. Vi lever i en verden hvor vi lar oss påvirke.

Forbilder blir fort et menneske med mye påvirkningskraft. Vi føler oss ikke gode nok.

Mange ganger er rollemodellene våre mye nærere enn vi tror. Vi erfarer at det ekte og kjære er det som betyr noe.

Å bli sett, hørt og godtatt for den man er.

Nathalie Madsen, 15 år byoutline Privat

Bestemor har lært meg at det viktigste i livet er medmenneskelighet og kjærlighet.

Livet handler om kjærlighet. Bestemor er tro, hun er håp og hun er kjærlighet.

Bestemor er et forbilde.

Bestemor traff bestefar i en alder av 13 år. Hun var akkurat så ung at han ble invitert i hennes konfirmasjon.

Til gave fikk hun et nydelig gullsmykke, som hun har liggende blant sine skatter.

Et smykke som vitner om kjærlighet.

Som 21-åring giftet de seg, og 23 år gammel var hun mamma til tre jenter på under to år.

Bestemor var hjemmeværende og passet barn og hjem.

Å komme til bestemor er alltid en glede. De gode klemmene hun deler ut, gleden i øynene hennes når du stikker hodet innom døren og kjærligheten som stråler ut fra henne.

Du klarer ikke å la være å slippe henne inn i hjertet ditt når du treffer henne.

Hadde man ikke kjent til forhistorien til bestemor, kunne man tenkt at livet hennes alltid hadde vert en dans på roser.

Slik er det ikke.

Bestemor fortjener en pris til ære for alle som mister noen, men lever livet.

Innen bestemor var 40 år, hadde hun mistet de næreste voksne personene i livet sitt.

Da bestemor var 33 år gammel, mistet hun sin mor i leukemi. De to hadde et nært og kjært forhold, og oldemor var nok bestemor sitt store forbilde.

Oldefar døde seks år seinere.

Det må ha vært en stor sorg å miste begge sine foreldre så tidlig. Uansett hvor mye bestemor gikk gjennom, hadde hun alltid kjærlighet.

Bestefar og bestemor var viktige for hverandre, bestefar var bestemor sin plattform. De var et godt lag, bestemor og bestefar.

Jeg skriver var, fordi han ikke er blant oss lenger.

Bestemor har en styrke i seg som jeg aldri har sett eller hørt at andre har.

Et halvt år etter at bestemor mistet sin far, døde bestefar. De to hadde sammen startet sin egen bedrift ni år tidligere.

De gjorde alt sammen.

De bodde sammen, arbeidet sammen, ferierte sammen og hadde tre barn sammen. Han hadde vært en del av henne i 27 år.

Den natten bestefar døde, endret hele livet seg for bestemor. En familie på fem var brått blitt til fire.

Bestefar druknet bare noen hundre meter fra hjemmet deres, med bestemor som et hjelpeløst vitne.

Min bestemor var blitt enke i en alder av 40 år. Hun satt igjen med mamma og mine tanter på 16 og 18 år.

Før begravelsen fant sted, måtte bestemor bestemme seg for om hun ville fortsette med «familiebedriften», eller om hun måtte legge den ned.

Mange trodde at hun aldri ville klare å styre bedriften uten bestefar.

De tok feil.

Det var ikke alt bestemor kunne, men hun kunne høre at han sa: «Begynn på det du kan, så kommer det andre etter hvert».

Bestemor er en person som aldri gir opp, og ser at hun har det bedre enn mange andre.

Hun kan fortelle historier om familier som har mistet alle sine nære.

Bestemor har en evne til å være glad for det hun har.

Bestemor fortjener en hyllest for kjærlighet, omtanke og hvordan hun alltid finner en glede.

Jeg ser opp til bestemor, for alt hun er, det vil jeg også være.

Bestemor er mitt forbilde, for ingen er som henne. Hun er et godt eksempel på hvordan et godt menneske skal være.

Man skal være ydmyk, takknemlig og god. Man skal ha troen på at alt ordner seg, bare man ber om det.

Bestemor er den som lever etter den gylne regel, uansett hva som har hendt henne.

I 21 år har hun styrt roret, vært mor, far, bestemor og bestefar.

Jeg avslutter som bestemor pleier å si:

«Uten håp er det meste håpløst, med håp er alt mulig.»

Den dagen bestemor forlater jorden og drar til min bestefar, da mister jorden en av sine engler.

Publisert 8. juni 2019 07:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg