Bybanen er Bergens viktigste klimatiltak

MOT TUNNEL: Alle tilhengerne av Bybane til Åsane bør nå kreve raskest mulig kunnskapsinnhenting om tunnel, skriver Tom Skauge i Naturvernforbundet Hordaland. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Tom Skauge 1.-nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland

Bergens Tidende ga 10. desember en grundig presentasjon av FNs nyeste rapport om havstigning som følge av issmelting. 400 millioner mennesker kan bli rammet av høyere vannstand frem mot 2100.

Det er de ekstreme hendelsene forskerne er mest bekymret for. En 200-års stormflo i 2090 kan ramme Bergen hardt.

Torstein Dahle fra Rødt peker på dette alvorlige trusselbildet i sitt innlegg i BT innlegg 25. januar.

Bybanen er Bergens viktigste klimatiltak i vår tid. En del politikere har hatt motstand mot Bybanen over Bryggen som sin viktigste sak i flere valg.

Når Torstein Dahle viser til faren for havnivåstigning i Bergen, er han på linje med alle som er bekymret for lokale virkninger av klimakrisen. Dessverre trekker han imidlertid argumentet langt utover hva det er saklig grunnlag for, når han hevder at havstigning gjør bybanetrasé foran Bryggen uaktuell.

Det er sant at reguleringsplanarbeidet må vurdere høyden på fremtidig trasé for å redusere risikoen for unødvendige stopp ved stormflo.

Imidlertid stiller Bybanen et godt stykke bak i rekken av installasjoner i Bergen sentrum som vil få alvorlige utfordringer ved stormflo. Kartverket har vist at en havnivåstigning på 71 cm i 2090 kan ramme 2850 hus, 10,3 km vei og et samlet areal på 2.14 km². Det gir grunn til å lage beredskapsplaner for å unngå at sentrale deler av vår middelalderby blir ødelagt.

Men Bybanen kan stoppe nord og sør for Bryggen de to-tre timene en slik flom kommer hvert femte eller tiende år. Om vi sammenlikner med driftsstans som forekommer i Fløyfjellstunnelen nesten hver uke, er eventuell havnivåstigning foran Bryggen et mindre problem.

Vi må være forberedt på at havet kan stige mer enn de beregnede 71 cm i 2090, men da er det langt mer enn Bybanen vi må redde. Da må vi bygge barrierer for å berge vår historiske gamleby.

Tiden er overmoden for å gi bergenserne et saklig grunnlag for å sammenlikne Bryggen-trase med tunnelalternativet som Rødt, SP og Høyre forfekter. Alle tilhengerne av bybane til Åsane bør nå kreve raskest mulig kunnskapsinnhenting om tunnel.

Det som haster mest, er omfattende grunnundersøkelser for alle tenkelige innslag fra Peter Motzfeldts gate og videre til fast fjell. Til nå har meget konkrete planer for Bybanen foran Bryggen vært sammenliknet med luftige planer for å finne veien til fast fjell med tilstrekkelig overdekning for Bybanen.

De grundige undersøkelsene bør også drøfte faren for grunnivåsenkning og hvor lang og dyp en kulvert vil bli før man når fjell. Erfaringer fra feilvurdering av tunnelinnslaget for Bybanen på Fjøsanger, inn i Løvstakken, gjør omfattende grunnundersøkelser svært aktuelle.

