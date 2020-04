Smittefrykt kan gjøre oss utmattet

Det er for lite kunnskap om slike belastninger i arbeidslivet, og hvordan de bør håndteres.

For yrker som butikkansatte og helsepersonell, råder Olav Kjellevold Olsen ansatte til å være åpen om frykten for smitte. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Olav Kjellevold Olsen Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Denne uken åpnet barnehagene, og de ansatte må, akkurat som helsepersonell og butikkarbeidere, på jobb.

Mange er nå redde for å bli smittet og ikke minst bli en som viderefører smitte.

Dette er problematisk, fordi forskning viser oss at slik frykt kan føre til sykemeldinger og avsporede liv for dem som smitter andre.

Trøblete er det også at det er lite kunnskap om slike belastninger i arbeidslivet, og hvordan de bør håndteres.

Førsteamanuensis Olav Kjellevold Olsen advarer oss mot konsekvensene av smittefrykt og moralsk stress. Foto: Privat

Smittefrykt kan spores tilbake til et grunnleggende menneskelig behov for å oppleve seg moralsk god. Den britiske filosofen Francis Hutchinson knyttet i 1728 dette til en medfødt moralsk sans, som er tett knyttet til våre følelser og handlinger.

Flere nyere studier viser også at valg som skaper en opplevelse av moralsk godhet motiverer oss. Vi gir blod og besøker ensomme, ikke for økonomisk gevinst, men for å gjøre godt. I sterk kontrast til det å overføre smitte, og i verste fall død.

En slik frykt for å smitte kan sees som en form for moralsk stress, sett som en spenning mellom egne moralske standarder og det en gjør, eller står i fare for å gjøre. En spagat som ifølge nyere forskning kan gjøre oss totalt utmattet. Hakket verre blir det fort om vi i vanvare, eller verre, som følge av sløvhet, faktisk smitter andre.

For en del av oss preller slikt av, men for mange blir dette tungt. For eksempel om en som helsearbeider, i jobb for å ta vare på andre, smitter svake pasienter og i sin konsekvens påfører lidelse.

Her melder faren seg for det psykologien kaller moralsk skade, knyttet til en traumatisk opplevelse av å svikte moralsk. Et estimat, basert på prevalensstudier av posttraumatisk stresslidelse (PTSD), er at 10–15 prosent av smitteoverførere kan rammes av dette.

Mange barnehagensatte er redde for smitte. Det er for lite kunnskap om slike belastninger i arbeidslivet, og hvordan de bør håndteres, mener Olav Kjellevold Olsen. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Denne tilstanden preges av sterk angst, mareritt og svak sosial fungering, mye likt PTSD. Men mens PTSD knyttes til offerrollen, handler moralsk skade om selv å ha påført andre vondt.

Her blir selvtilgivelse et viktig steg på veien tilbake. Dette krever at en faktisk tar inn over seg det som har skjedd og tar ansvar. Noe som innebærer å åpne opp for vanskelige følelser og mobilisere krefter til å finne tilbake. Dette er tøffe tak, for moralsk skade er ofte preget av skyld og skam – og ønske om å holde ting skjult.

Hvordan kan arbeidsgiver hjelpe med dette?

Ved moralsk skade kan tilrettelegging, slik at den som sliter får oppleve å bli tilgitt av pårørende eller andre berørte, være betydningsfullt.

Gjennom andres tilgivelse kan en finne kraft til å tilgi seg selv.

For de yrkene som nå står mest i pandemistormen, vil også det å faktisk anerkjenne og følge med på moralsk stress i det daglige være viktig.

Finn tid og arenaer for samtale og oppfølging for dem som trenger det, når de trenger det. Ikke la ting forbigå i taushet til det smeller.