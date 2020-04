Koronakrisen viser globaliseringens svakheter

Reidar Kaarbø mener globaliseringen har svekket Norges beredskap. På bildet demonstrerer Sør-koreanere mot G20 i 2010. Foto: JO YONG-HAK / REUTERS / NTB SCANPIX (Illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Reidar Kaarbø Florvåg

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, er bekymret for globaliseringen, som han hyller så sterkt. Det er han med rette, for vi har sett hvor sårbar globaliseringen gjør oss.

Når mat, rekvisita, medisiner og utstyr kommer fra land som blir «tatt ned», sitter vi andre i saksen. Hva skal vi gjøre? Produsere det selv til høy kostnad, fordi våre folk nyter godt av velferdsordninger og trygghet?

Eller må vi finne andre land der folk lever på slavekontrakter uten velferd og flytte produksjonen dit?

Denne gangen var det et virus og det gikk relativt bra. Men hva gjør vi når det dukker opp et annet aggressivt og dødelig virus i en avkrok av verden? Venter vi til det er spredd over hele kloden, for deretter å stenge ned internasjonal flytrafikk og internasjonal turisme?

I en globalisert verden trenger vi ikke produsere noe selv, vi kan shoppe der det er billigst. Vi trenger ikke ha lager selv, ting kan ligge der det er billigst.

Reidar Kaarbø Foto: Privat

EU sitt mantra er «fri flyt». I mine øyne betyr det fri flyt av billig arbeidskraft, kjeltringer, skattefrihet, overstyring, korrupsjon og syke dyr.

Samtidig står EU for ansvarsfraskrivelse. EU kan svare på kritikk ved å si det er slik medlemslandene vil ha det, mens medlemslandene kan si til folket sitt at det er EU som bestemmer, vi har ikke noe vi skulle sagt! Felles for alt dette her er at demokrati og velferdsstat går åt skogen.

Mange bedrifter snakker om å ha alle viktige tjenester «in house», i motsetning til «outsourcet».

Kanskje nasjonen Norge burde begynne å snakke om det samme, og inkludere suverenitet og lovverk i debatten – hvis det ikke er for seint?