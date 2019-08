– Jeg ville vært en god arbeidsgiver og tatt kampen for Os

Hva ville byråd Rune Bakervik gjort, dersom han styrte rådhuset i Os? Og Os-ordfører Terje Søviknes, dersom han var sjef på Bergen rådhus? Slik svarer Bakervik, som møter Søviknes til BT-debatt på Os fredag 9. august.

DUELL: «Hvem er best - Os eller Bergen?» Ap-byråd Rune Bakervik debatterer mot Frp-ordfører Terje Søviknes. Eirik Brekke

Rune Bakervik Byutviklingsbyråd (Ap)

1. Om jeg fikk styre Os, ville jeg åpnet vinduene på vidt gap. Byttet ut luften på kontoret, som har vært bebodd av den samme Terje Søviknes i nesten 20 år.

1999 var året da Eiffel 65s «Blue» herjet hitlistene (du vet, den der I’m blue dabadi dabadai). Det er lenge siden. Nå er det på tide med noe nytt, Os. Helst noe med en helt annen farge enn blått.

Så ville jeg gjort mitt ytterste for at Os kommune skal være en god arbeidsgiver. En som lytter til faglige råd fra dyktige fagfolk, heller enn å overkjøre dem. Rådhuset bør være et trivelig sted å jobbe. Jeg ville ordnet en skikkelig arbeidsgiverpolitikk.

Det handler om å gi folk trygge jobber. Faste, hele stillinger. I de midlertidige stillingers rike, sover unge mennesker med mobiltelefonen under hodeputen, fordi de ikke vet om de har arbeid å gå til neste dag. Folk i trygge stillinger betyr bedre omsorg til våre barn og eldre. Så enkelt er det.

2. Jeg ville tatt kampen for Os, istedenfor å svelge politikken til regjeringen. De samme partiene som nå styrer Os, er de samme som pusher på for privatskoler i Bergen sentrum. Siden pengene til offentlige og private skoler må gå fra samme pengesekk, går dette ut over Os gymnas, Os VGS og Fusa VGS. De samme partiene som styrer Os, er de som gjør det dyrere å ha barn i barnehage, som gjør det vanskeligere å være sykemeldt, og som lar pensjonistene få stadig dårligere kår. Sånn kan vi ikke ha det.

Heldigvis har Os en fantastisk ordførerkandidat i Trine Lindborg, som ønsker en annen kurs for nye Bjørnafjorden kommune.

3. Jeg ville satset på Os istedenfor å rote rundt i Bergen og Oslo. I Os sentrum er det endelig litt bedre tider etter trøbbel med butikkdød. Samtidig har Søviknes bygget en bompengefinansiert motorvei rett til Lagunen i Bergen. Hvor lurt var det? Det skapes ikke nok arbeidsplasser i kommunen (de fleste i Os går jo på jobb i Bergen!).

Som representant for Bergen by sier jeg dette: Både jeg og resten av Bergen er veldig glad i Os. Men vi synes dere fortjener bedre enn Terje Søviknes. Den siste tiden har han brukt mer tid i Bergen og Oslo enn i egen kommune. Han vil så gjerne være ordfører, fylkesordfører og nestleder samtidig. Jeg synes at en ordfører først og fremst bør skape sterkere fellesskap i egen kommune.

I motsetning til Søviknes, tror vi i Ap på samarbeid mellom Os og Bergen. Vi tror samarbeidet blir best hvis vi har respekt for hverandres utfordringer, heller enn å stikke kjepper i hjulene for hverandre.

