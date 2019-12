Vi må forby kjøttreklame

Josefine Gjerde og Alva Milford Sjursen Grønn Ungdom Vestland

Nordmenns kjøttforbruk er langt fra bærekraftig. Skal vi klare å redde kloden fra global oppvarming, må vi endre livsstil på mange områder i et raskere tempo enn de fleste vil synes er behagelig.

Reklamebransjens makt over våre liv gjør det vanskeligere å endre atferd i det tempoet kloden krever. Derfor er det på tide å forby reklame på kjøttprodukter.

Vi lever i en illusjon av at dagens kjøttforbruk er naturlig, når det tvert imot ligger på et nivå som ville fått oldeforeldrene våre til å svime av.

Vi spiser i gjennomsnitt 75 kg kjøtt i året, noe som er dobbelt så mye som vi gjorde i 1950. Det enorme konsumet har alvorlige konsekvenser for kloden og velferden til dyrene som avles opp for å havne på vår tallerken.

Den siste tiden har Miljøpartiet De Grønne blitt kritisert for å innføre flere kjøttfrie dager i både Oslo og Bergen. Kritikken dreier seg som regel om enkeltpersoners frihet til å velge kjøtt over plantekost, som om vår tids viktigste frihetskamp er retten til å velge salami over gulost i kantinen på jobb.

Det finnes altså få andre argumenter for nordmenns skyhøye kjøttforbruk enn smak og behag. Både helsen vår, kloden og dyrene må lide for nordmenns kostholdsvaner.

Når vi vet at en av de viktigste livsstilsendringene man kan gjennomføre er å redusere kjøttforbruket, er det naturlig at politikerne tilrettelegger for at flere velger vegetaralternativet.

Reklameforbud er et effektivt virkemiddel for å senke skadelig forbruk. I dag er det verken lov å reklamere for alkohol og tobakk, av hensyn til folkehelsen og kostnadene deretter.

Det samme burde gjelde for reklame på kjøtt. Effekten dagens kjøttindustri har på planeten vår, med høye CO 2 utslipp og rovdrift av naturressurser, vil koste oss dyrt i lengden.

Stadig flere norske forbrukere oppgir at de ønsker å redusere kjøttkonsumet, men det totale kjøttforbruket står nærmest stille. Som alle bransjer som opplever trussel mot deres eksistens griper kjøttindustrien til det beste virkemiddelet de har, nemlig reklame.

Skal vi klare å redusere nordmenns kjøttkonsum, er vi nødt til å løsne grepet kjøttindustrien har over våre forbrukervaner.

