Takk til deg som har gått på julebordskolen

Desember er ikke lenger bartendernes skrekk.

BEDRING: Barsjefer og bareier i Bargruppen synes julebordgjestene er blitt flinkere til å oppføre seg. Fra venstre: Robin Christensson, Emmelie Gerhadsson, Jan Thomas Monclair (medeier i Bargruppen) og Martin Andersen. Privat

Jan Thomas Monclair, medeier i Bargruppen, Emmelie Gerhadsson, barsjef Magda og Salong, Robin Christensson, barsjef Vaskeriet, Martin Andersen, barsjef No Stress

Vi savner dem ikke. 50-åringen med slipset rundt hodet som ikke kan oppføre seg. Kvinnen i 40-årene som har sminke smurt utover ansiktet og griner nedpå en «Sex on the beach» før klokken er 23.

Heldigvis ser vi i utelivsbransjen at julebordgjestene er flinkere enn før. Hva skjedde?

Vi har alle jobbet lenge i barbransjen. Hver november og desember de siste årene har vi speidet nervøst nedover gatene i 23-tiden. Da kommer julebordgjestene ut fra restaurantene, og over til barene.

MINDRE FYLL: Bartenderne gleder seg over at kundene oppfører seg stadig bedre. Fra venstre: Robin Christensson, Martin Andersen, Jan Thomas Monclair (medeier i bargruppen) og Emmelie Gerhadsson. Privat

Mange servitører og bartendere har kviet seg til å gå på jobb i julebordsesongen. Det er ofte amatørenes festaften og de ansattes skrekkaften. Julebordgjestene som går på byen én gang i året.

Men de siste årene har det skjedd en endring til det bedre, og trenden ser ut til å fortsette. Før hørte vi julebordgjestene før vi så dem. Hoiende og skingrende med slipset på halv åtte eller rundt pannen. Strømpebukser som var ødelagt. Pinnekjøttfett dekorert fint på det som noen timer før var hvite skjorter.

Mange av dem er det bransjen kaller «utelivsamatører». De som er sjelden på byen og ikke vet helt hvordan de skal oppføre seg. Eller hvor mye alkohol de tåler.

«Yoohooo og hallois! Der er en bar! Jeg bestiller 30 Tyrkisk Pepper-shot! Det er jo konge»!

Så kom de dundrende og høyhæl-skjelvende inn i lokalet. Men la rett være rett; de fleste oppfører seg. Vi setter det litt på spissen. Vi håper du forstår oss.

Vi ønsker ikke å være en festbrems. Det skulle tatt seg ut, vi som tross alt lever av fest og moro. Men det er forskjell på god stemning og fullstendig kanakas, sveiseblind oppførsel i en fylleverden langt utenfor vater.

Men det er noe i endring. Vi så det i forrige uke da flere julebordgjester var innom våre barer i Kong Oscars gate.

Da smilte bartenderne fornøyd.

Enda flere julebordsgjester har begynt å oppføre seg skikkelig. De er ikke blitt kjedelige over natten, men de er ikke lenger «utelivsamatører».

De siste årene har det vært et økende søkelys på hvordan man skal oppføre seg på byen når du er med bedriften på julebord. Mange bedrifter har kuttet ut «fri flyt – bare-drikk-så-mye-du-vil-sjefen betaler». Nå ser vi resultatet.

Selvfølgelig er det flere som må hentes av politi og ambulanse i disse julebordstider enn i resten av året – men fra vårt synspunkt er det blitt bedre.

Vi som driver bar ser også at mange av julebordgjestene også velger alkoholfrie drikker. Tidligere var det «kun» Pepsi Max til dem som valgte alkoholfritt. Rett og slett kjedelig, ikke sant? Men nå har det kommet mange alkoholfrie drinker på menyene. Og drinkene er gode.

Dette har folk skjønt. Heldigvis. For mange av julebordene er lagt til en onsdag og torsdag. De fleste av oss skal på jobb dagen etterpå. Fylleangst på jobben klokken 08 er noe av de færreste av oss har på ønskelisten.

Resultatet av at bedriftsledere og julebordkomiteer er blitt mer opptatt av å ha det gøy, uten å marinere sine ansatte i alkohol, er at det er blitt bedre for alle. For det er veldig få av oss som synes «pannebånd-slipsmannen» er veldig festlig.

Vi som driver barer lever av god stemning. Vi ønsker å skape en god atmosfære hver kveld for gjester og ansatte. Derfor er vi glade når vi ønsker årets julebordgjester velkommen inn i våre barer. Fordi vi vet at bergenserne er blitt flinkere til å gå på by`n.

Takk til alle bedriftsledere og ledere for julebordkomiteer. Dere har gjort en suveren jobb med å oppdra deres ansatte på julebordskolen. Utelivsbransjen takker dere. Det skal dere være klar over.

Og det tror vi innerst inne «pannebånd-slipsmennene» også gjør.

PS! For ordens skyld: Bøtesatsene for ulike typer ordensforstyrrelser er til dels høye, f.eks. forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller ferdsel fra kr 8000,-, ikke rette seg etter politiets pålegg fra kr 6000,-, forulemping av offentlig tjenestemann, f.eks. politi, ved skjellsord, fra kr 6000,-, drikking av alkohol på offentlig sted fra kr 2500,- og urinering på offentlig sted kr 4000,-.

Så vet du det også.

Publisert: Publisert 2. desember 2019 17:37