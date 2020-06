Kjuaguttenes drøm

Er du fornøyd med at industrien i byen har dødd ut? Det er ikke jeg.

Richard Storevik Organisasjonssekretær, Fellesforbundet avd.5

Som liten gutt, har jeg et minne av at min farfar tok meg med på Bergen mekaniske verksteder (BMV) på Laksevåg. Det var et enormt inntrykk å se det som da fremstod som enorme konstruksjoner. For meg ble besøket starten på en industridrøm.

Det som slo meg da, og som kommer mye bedre frem nå nesten 17 år seinere, er at det virker som bergensere ikke vil ha industri sentralt i byen. BMV er ikke slik det var. Bergen Engines ligger ytterst i kommunen og industrien i byen er nesten helt borte.

Første slag for baugen kom da Mjellem & Karlsen la ned sin drift. Jeg hadde i mange år kjørt forbi på vei til skolen og sett på «Mjellemen» som et sted jeg ønsket å gå i lære og utvikle meg til en hardbarket industrigutt.

Jeg fant fort ut av at jeg ikke skulle la det hindre meg, og begynte å studere mulighetene i byen min. BMV Laksevåg var et alternativ, Frank Mohn og Bergen Engines det samme. Men valget falt på å flytte vekk fra byen i mitt hjerte og til industriøyen Stord.

Da jeg begynte i ny jobb for Fellesforbundet avdeling 5, fikk jeg jubileumsboken «100 år i kamp og samarbeid», skrevet av Hans-Jakob Ågotnes.

Det jeg leste der, fikk siste puslebit til å falle på plass. Historien om industribyen Bergen handler om hvilken by vi skal være. Er du fornøyd med å bo i en by som har bare service- og utdanningsyrker, eller skal vi også skape noe konkret?

Ingen vil ha tjukkskoddet industri midt på Festplassen, det er ikke det jeg sier. Men hva er vel mer nydelig å se, enn en industri som reiser store, «grønne» konstruksjoner.

Vi kunne slått to fluer i en smekk. Flytt cruisetrafikken bort fra Bontelabo, noe som også fører til renere luft, og lag en næringspark med industri i sentrum. Å satse på industri i stedet for cruisetrafikk vil gi mer liv i byen.

Dessuten vil kjuagutter på ny få hverdagshelter fra industrien å se opp til.