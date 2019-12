Det mangler politikk, Mæland

Det siste vi treng er ein minister som ikkje synes å forstå sitt eige ansvar.

AVSTAND: Med denne regjeringa trekk staten seg unna folket, på felt etter felt, skriv Kjersti Toppe. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Det går ikkje over, folk flyttar framleis frå distrikta og svaret på dette er ikkje meir pengar. Det er kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sitt bastante standpunkt i BT 16.12. Ho hevdar at Senterpartiet lukkar augo og håpar ting går over, medan regjeringa kjem med «nye politiske løysingar».

Mæland tek feil. Senterpartiet spør ikkje etter meir pengar. Vi spør etter gode og effektive tenester nær folk. Vi spør etter betre infrastruktur, statlege arbeidsplassar og ein tillitsreform i offentleg sektor. Vi trur ikkje på regjeringa sine såkalla «nye politiske løysingar». Desse er ein drivar for fråflytting, sentralisering og privatisering.

Regjeringspartia har lagt ned politikontor og slått saman kommunar og fylke – også med tvang. For dei veit betre i Oslo enn elles i landet. Sektor for sektor må smake same medisin, anten det er snakk om politiet, tingrettane, skattekontora eller Statsarkiva.

Alt skal omstrukturerast. Tenester og statlege arbeidsplassar forsvinn frå nærmiljøa. Det siste no er at regjeringa har fått gjennomslag i Stortinget for å legge ned 227 kommunale skattekontor. Det har Danmark gjort før oss. Der førte dette til milliardtap på grunn av dårlegare skatteinnkrevjing og mindre fleksibilitet og lokalkunnskap.

Med denne regjeringa trekk staten seg unna folket, på felt etter felt. Politiet forsvinn frå gatene, det kuttast i ambulansetenesta og kommuneøkonomien er så stram i forhold til oppgåvene at til og med Høgre og FrP sine kommunerepresentantar på Osterøy skriv brev til regjeringa om situasjonen.

Mæland viser til skattereforma, men gløymer å nemne avgiftspolitikken og auken i blant anna meirverdiavgifta for reiseliv. Ho nemner ikkje kutt i pendlarfrådraget. Ho nemner ikkje at regjeringa, frå det siste raud-grøne budsjettet i 2014 og fram til budsjettforslaget for 2020, har halvert midlar til regionalpolitikk og distriktsutvikling. Mæland skryt av nye fylkeskommunar med musklar i kompetansepolitikken. Ho gløymer at fylkeskommune-økonomien og godkjenning av private skular tvingar fram studiekutt nettopp i distrikta.

Så kjære Monica Mæland, det handlar om vilje. At folk flyttar frå distrikta til byane, det skjer. Men det siste vi treng er ein politikk som legg ved til dette bålet og ein kommunal- og moderniseringsminister som ikkje synes å forstå sitt eige ansvar.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 07:18

