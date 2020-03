Kampen om studieplass må ikke avgjøres av hva du har mellom beina

Noen får studiedrømmen sin knust, kun fordi de har «feil» kjønn.

I praksis har kvinner og menn ikke lenger lik rett til utdanning i Norge, skriver Susanne Ulven Børsum (20). Foto: Privat

Debattinnlegg

Susanne Ulven Børsum Politisk nestleder, Høyres studenterforening i Bergen

Hvert år er det kniving om studieplassene, og karakterene dine fra videregående kan avgjøre om du kommer inn på drømmestudiet. Mange jobber hardt for å oppnå gode nok resultater.

Konkurransen er imidlertid ikke rettferdig, for på enkelte studier har man såkalte kjønnspoeng. Dette er gratis ekstrapoeng du får kun basert på kjønn, dersom ditt kjønn er underrepresentert på det enkelte studiet. Og hvor er rettferdigheten i dette?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er rundt en fjerdedel av studentene i dag over 30 år gamle. Dette er skremmende. Vi er avhengig av at folk kommer seg tidlig ut i utdanning og jobb for å kunne bidra i samfunnet, og være med på å løse fremtidige utfordringer.

En av årsakene til at mange er godt voksne før de blir ferdige med studiene, kan være systemet med kjønnspoeng.

Hvis du for eksempel er gutt og ønsker å bli ingeniør, risikerer du å miste plassen til en jente som har svakere karakterer enn deg. Resultatet kan bli at du må bruke tid på å ta opp igjen fag fra videregående.

Det er en skam at det man har mellom beina skal avgjøre om man får en studieplass. Det er en enda større skam at personen som egentlig hadde akkurat nok poeng til å komme inn, blir nektet plass, bare på grunn av sitt kjønn.

I praksis betyr dette at kvinner og menn ikke lenger får den samme retten til utdanning.

Vi har kjempet for likestilling mellom kvinner og menn i flere generasjoner. Når kjønnene likevel forskjellsbehandles innenfor høyere utdanning, trekker det oss i feil retning.

Her er tre gode grunner til å avvikle ordningen med kjønnspoeng:

1. Det er urettferdig, da den som får ekstrapoeng basert påkjønn, forbigår den som hadde best karakterer og et rettmessig krav på studieplassen.

2. Det fører til en forskjellsbehandling og diskriminering basert på kjønn i opptaksprosessen til høyere utdanning.

3. Man bør heller satse på andre metoder, for å rekruttere det underrepresenterte kjønnet og utjevne kjønnsbalansen på det enkelte studiet.

Vi må tenke på ofrene for kjønnspoeng – de som får sine studiedrømmer knust, kun på grunn av sitt kjønn. Uavhengig av om du er gutt eller jente, er det ikke rettferdig. Det er på tide å fjerne kjønnspoeng!