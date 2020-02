Hvorfor ikke plastblomster på gravene?

Tenk på alt vedlikeholdet og arbeidet med å fornye blomstene, som folk slipper ved å bruke plastblomster.

SULTNE DYR: Hjorten har oppdaget nye måter å finne mat på. Gravplasser blir stadig oftere brukt som «fôringsplasser», skriver innsender Sigmund Aarberg. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Sigmund Aarberg Bønes

Det er blitt for mye hjort i Bergen kommune. Mattilgangen blir satt på prøve år for år, og hjorten har oppdaget nye, lettvinte måter å finne mat på. Gravplassene og hagene til folk blir stadig oftere brukt som «fôringsplasser».

Gravferdsmyndighetene opplyser at det ikke er lov å pynte gravene med plastblomster. Reglene sier at materialet skal være nedbrytbart. Dette krever en nærmere forklaring.

De siste årene har det vært en nærmest eksplosjonsartet økning i hjortestammen i Bergen. Ingen vet eksakt hvor mange hjort som finnes i Bergen kommune.

Av gravplassene er det spesielt Bønes, Fyllingsdalen og Åsane som er utsatt, dette grunnet mye skog i områdene. Gravplassene ligger der, for det meste uten særlig beskyttelse mot hjorten. Gjett om hjorten har oppdaget delikatessene som finnes der.

Jeg er selv en av dem som smertelig har fått erfare hjortens herjinger. For tre år siden ble min kones grav på Bønes kirkegård fullstendig rasert av hjorten. Blomster for tusenvis av kroner ble spist opp.

Det så fælt ut. Jeg kontaktet gravferdsmyndighetene, som ikke hadde gode svar på hvordan man kunne beskytte gravene mot hjorten. Jeg etterlyste skikkelig inngjerding på gravplassene. Dette var helt umulig å få til. Hjorten hopper lett over gjerder som kan være to-tre meter høye, og monteringskostnadene er svært høye.

Mine barn fant løsningen. Pynte med plastblomster. Som tenkt, så gjort.

Ekte blomster krever mye vedlikehold, er arbeidskrevende for mange og koster en god del penger. Kunstige blomster er stort sett vedlikeholdsfrie, har flotte og holdbare farger, og er heller ikke veldig dyre å anskaffe. De fleste blomstene står der, like fine som når de ble nedsatt for tre år siden. Verdens flotteste grav, var det en som bemerket.

Jeg ber om en redegjørelse fra gravferdsmyndighetene om hvorfor det er forbudt med plastblomster. Nedbryting av plasten burde ikke være noe problem.

Sett opp konteinere merket for plast, så skulle det problemet være løst.

