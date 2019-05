Hjelp, det er ferie!

Kan du passe barna mine i juli, Erna?

LOTTO: Å få hele juli måned fri når man jobber på sykehus, er som å vinne i Lotto, skriver Kyrre Storm Aarland. byoutline Privat

Kyrre Storm Aarland pappa, Bergen

«Få flere barn», oppfordret vår prominente statsminister Erna Solberg for en tid siden. Det høres jo flott ut, eller?

Kan du passe barna mine i juli, da Erna? For i juli mener samfunnet de skal kunne klare seg selv. SFO er stengt, men det gjør jo ingenting, for alle kan vel ta ferie i juli? Hvis ikke kan vel besteforeldre «trø til»?

Surprise! Hele samfunnet stenger faktisk ikke i juli. Tro det eller ei, noen må faktisk jobbe også i juli, jeg for eksempel. Å få hele juli måned fri når man jobber på sykehus, er som å vinne i Lotto. Du vet muligheten er der, men oddsene er forsvinnende små for at akkurat du vinner i år, og om du gjør det, hva med neste år?

Man kan vel planlegge litt bedre, tenker du kanskje. Må man ha ferie sammen? Kan man ikke ha ferie hver for seg? Mor med ungene to uker, og så pappa to uker? Jo, det er mulig, man ses jo hver dag utenom, så hvorfor skal småbarnsforeldre være så «krevende» og ville ha ferie samtidig?

Nei, si det. Har man valgt å få barn sammen, har man ofte et ønske om å få være sammen med familien sin når det endelig er ferie.

SOMMERSTENGT: I juli er SFO er stengt, men det gjør jo ingenting, for alle kan vel ta ferie da? Hvis ikke kan vel besteforeldre «trø til»? spør Kyrre Storm Aarland. byoutline NTB scanpix (arkiv)

Det er samfunnet som legger premissene for hvor mange barn man skal få. Slik samfunnet er lagt opp i dag, med to inntekter, medfører det daglige logistikkproblemer: Rekker jeg jobb i dag? Siden diskusjonen om hvorvidt prinsessekjole var passende bekledning på skidag, medførte åtte minutters forsinkelse i tidsplanen. Og siden dagens siste operasjon varte lenger enn antatt, rekker jeg da å hente før SFO stenger?

Svaret blir noen ganger nei, så får man heller betale «bot» for sine synder, riste av seg skammen og haste hjem for en fiskekake i hånden før man må videre med eldste mann på trening.

Det siste tiltaket for å gjøre det enda mer gunstig å få barn, var å gjøre det enda dyrere å kjøre bil ved etablering av den ytre bomringen. «Ta bussen, da vel!» hører jeg. Ja vel, greit for meg! Jeg liker å ta bussen, men er det da greit at jeg kommer en time seinere på jobb? Ok at jeg leverer på skolen en time før SFO åpner? Er det greit for barnehagen og SFO at vi henter en time etter stengetid? Eller «trør» du til, Erna?

