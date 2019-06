Barnehagebarn på busstur – uten sikkerhetsbelte

Jeg må si jeg er rystet. Hva om bussen måtte bråstoppe?

TILLIT: Foreldre stoler på at barna blir tatt vare på, men blir de det? spør Siren Brekke Arnø. byoutline NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Siren Brekke Arnø farmor til tre

Mindre enn 50 minutter siden







Forleden reiste jeg med bussen til byen om morgenen, og 12 barnehagebarn i følge med tre barnehageansatte kom på. Alle var glade og fornøyde med tursekker og caps. De skulle på Fløyen i finværet.

Barna ble stuet inn på bussen og satte seg der hvor det var plass, noen foran, noen bak.

Bussen begynte å kjøre før barna hadde kommet seg på plass, noe sjåføren burde passet på. Men det som bekymret meg mest, var at ingen av de voksne sørget for at barna hadde på seg sikkerhetsbeltet. Det var kun en liten pike ved siden av meg som brukte belte, som jeg hjalp med å få på.

Jeg må si jeg er rystet. Foreldre stoler på at barna blir tatt vare på, men blir de det? Hva om bussen måtte bråstoppe? Jeg tør ikke tenke tanken.

Publisert 29. juni 2019 08:00

