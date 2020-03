Hytteforbudet er verken balansert eller nyttig

Det kan være fordelaktig å få folk ut fra byene, og inn til hyttene sine, skriver Ole-Erik Iversen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Debattinnlegg

Ole-Erik Iversen Bergen

I krisetider må nødvendige innskrenkninger være balanserte, forståelige og nyttige for formålet.

«Hytteforbudet» i sin nåværende absolutte form er ikke det. Forbudet skulle forhindre at helsevesenet i «hyttekommuner» skulle bli overbelastet av syke hytteturister. Hva da med de hundrevis av kommuner hvor dette er et lite sannsynlig scenario?

Her er det absolutt behov og potensial for nyansering og forbedring!

Alle forstår at kommuner der hyttefolket kan tidoble innbyggertallet kan få uhåndterlige problemer, men i motsatte ende er der mange kommuner som i disse tider knapt øker antallet med en tiendedel. Er det da rimelig og fornuftig at de behandles likt?

Ole-Erik Iversen etterlyser nyanser i lovgiviningen, etter at Regjeringen innførte totalforbud mot overnatting i hytter. Foto: Tor Høvik (arkiv)

En viss spredning av folk fra trange leiligheter i storbyene til spredte hytter med god plass og god rekreasjon til skogs og til vanns er ikke bare god mentalhygiene, men også smittemessig fordelaktig. Særlig i de mange tilfellene der reisen kan skje med egen bil fra dør til dør.

Om symptomer skulle oppstå, kan returen til hjemkommunen skje raskt og direkte. Eller enda bedre kan den marginale tilleggsbelastningen lokalt være et velkomment dugnadsbidrag til storbyene, som sikkert blir de første til å knele dersom de verste scenarioene skulle slå til.

Når det kommer frem at «totalforbudet» mot hytteopphold ikke var anbefalt av fagmyndigheten (FHI), men et resultat av å vise politisk handlekraft, er det all grunn til å nyansere forbudet. La oss få møte trekkfuglene i fjæresteinene som vanlig i påsken!

Det er fortsatt forskjell på å barbere seg og kappe hodet av – også i koronatider!