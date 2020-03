Slik kan vi hindre koronasmitte i rusmiljøet

Mange rusmisbrukere lever tett sammen med likesinnede i uhygieniske miljøer.

Rusmisbrukere er særlig utsatt for sykdommer, og kan bli hardt rammet av korona, skriver Thomas Kjøsnes. Foto: Kristine Lindebø (arkivfoto)

Debattinnlegg

Thomas Kjøsnes Foreningen Tryggere Ruspolitikk Bergen

Er det noe en pandemi lærer oss, så er det at vi ikke er sterkere enn det svakeste ledd. Hvis den får vokse seg sterk ett sted, vil den treffe alle med større kraft senere.

FN ber derfor om at verden nå må gå sammen om å hjelpe de som har det vanskeligst – i krigsområder, flyktningleirer og andre steder, der man ikke er rustet til å stå imot en epidemi.

I USA er man bekymret for alle de som ikke har helseforsikring, eller råd til å være hjemme fra jobb. De vil holde smitte skjult, eller la være å teste seg.

Alle samfunn har også en undergrunn som ikke er synlig for folk flest, der illegale varer handles og brukes. Titusener oppsøker disse markedene. Vi har også papirløse.

Mange har ikke et tillitsforhold til resten av samfunnet, til myndigheter og helsevesen. En del lever tett på likesinnede i uhygieniske miljøer. De vil ikke be om hjelp før det er tvingende nødvendig, men kanskje tvert imot prøve å holde ting skjult, mens de går rundt i samfunnet.

En veldig stor andel av dem som har et stoffproblem i byen vår injiserer amfetamin, eller bruker piller. De har ikke tilbud om metadon og Subutex, slik som de som er avhengige av heroin.

Velferdstilbudene stenges ned i frykt for ansamlinger og økt smitte, slik at de ikke får mat, eller annen hjelp der. I tillegg forteller stoffavhengige at de oftere blir utsatt for sjikane og stygge tilrop fra folk som ser på dem som en smittekilde.

Situasjonen er prekær for mange. Vi må huske at mange stoffavhengige har dårlig helse og kosthold, og ofte flere underliggende sykdommer. De er utsatt for å få et alvorlig forløp av koronasykdom, selv om mange av dem er ganske unge og fortsatt kan få et godt liv.

De er sårbare for at sykdommen kan spre seg raskt i miljøene, hvis ikke vi gjør noe med situasjonen, slik vi har sett med tidligere epidemier. Det vil gjøre det vanskeligere for hele Norge å lykkes i kampen med å slå ned viruset.

Jeg mener derfor at vi må la folk få amnesti for mange ting vi ikke liker nå. Gjennomsiktighet er viktigere.

Hvis vi mener alvor med å tette disse hullene i vår strategi, trenger vi å tilby steder å være, som ledige hotellrom for hjemløse. Vi må tilby lovlige alternativer fra våre apoteker, for å stille behovene til de med avhengighetsproblem.

Da slipper de å begå kriminalitet, selge sex, eller oppsøke et illegalt marked for å stilne sine abstinenser og dempe sin angst.