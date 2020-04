Livet er meningsløst, og det er helt greit

Nihilisme hjelper meg å leve med psykiske lidelser.

Universet bryr seg ikke om oss. Så hva er meningen med det hele? Hvordan skal vi forstå vår egen plass i et kosmisk fyrverkeri, spør Torvald Therkildsen. Foto: Scanpix/Shutterstock

Debattinnlegg

Torvald Therkildsen Bergen

Hvert år kommer det et tonn selvhjelpsbøker, som skal hjelpe deg å finne indre ro, løse alle dine problemer, hjelpe deg med å få synlige magemuskler og sørge for at eksistensen din ikke ender i tragedie.

Ironien er at hvis livet kunne endres til det bedre ved å lese en bok, skulle det vel ikke være behov for å skrive så mange av dem hele tiden?

Jeg tror vi tiltrekkes av disse bøkene mer og mer, fordi flere og flere begynner å akseptere en svært ubehagelig sannhet:

Det er svært sannsynlig at dette livet, denne absurde eksistensen som du har akkurat nå, er det eneste du noen gang kommer til å oppleve. Det er en reell mulighet for at det ikke finnes noen gud, at vi er alene i universet, og at det ikke finnes noe liv etter døden.

Jeg tror, helt genuint, at ingenting betyr noe, skriver Torvald Therkildsen. Foto: Privat

Hva om du aldri finner en jobb du liker? Hva om du ikke egentlig elsker kjæresten din, og ender opp med å gifte deg med en person som aldri vil gjøre deg glad?

Hva om du aldri klarer å tilgi deg selv for den ene dumme tingen, eller aldri finner ut av hvem du er? Tenk om dette er den eneste sjansen du har til å skape deg et lykkelig liv, og så får du det ikke til?

Universet er tilsynelatende likegyldig til alt som skjer. Det finnes et svart hull som veier det samme som en milliard soler, og som skyter rundt i universet med en hastighet på 1,8 millioner kilometer i timen.

En mørk, uidentifisert kraft, større enn noe annet i det kjente universet, som suger til seg hundrevis av solsystemer fra Melkeveien.

En eneste kraftig solstorm kan ødelegge nesten all infrastruktur og elektrisk utstyr på jordkloden. Et fenomen kjent som «gamma-ray bursts», gigantiske eksplosjoner som sender ut gammastråler, kan ødelegge hele galakser.

Hadde noe av disse fenomenene inntruffet i nærheten av oss, ville menneskelig sivilisasjon forsvunnet på et øyeblikk.

Universet bryr seg ikke om oss. Så hva er meningen med det hele? Hvordan skal vi forstå vår egen plass i et kosmisk fyrverkeri?

Det er en reell mulighet for at nihilistene har helt rett. Livet kan faktisk være helt meningsløst.

Jeg hadde en svært ubehagelig periode for syv år siden. Jeg led av sterk dødsangst. Det var så alvorlig på et tidspunkt at jeg lå fem dager i leiligheten min uten å gå ut en eneste gang.

Jeg levde på Grandiosa, ris og yoghurt. Jeg kaldsvettet og klarte ikke å riste av meg følelsen av at jeg skulle dø en dag. Jeg var så redd for at livet skulle ta slutt, at jeg ikke klarte å leve. Det var i dette mørket jeg oppdaget nihilisme.

En lang reise mot indre fred begynte.

Nihilister tror at det ikke er noen fundamental mening med livet. De tror ikke på guder, på en objektiv moral, på godt eller ondt, eller på idealer. De tror at vi er apekatter med nok hjernekraft til å skjønne at vi ikke er viktigere, eller mindre verdt enn alt annet levende.

Jeg tror også, helt genuint, at ingenting betyr noe. På overflaten er dette en deprimerende og pervers tanke. Hvordan kan man si noe slikt? Hva med familien eller vennene dine? Hva med sjokolade og musikk? Er alt dette meningsløst?

Svaret er ja. Men det betyr ikke at det ikke kan ha verdi for meg.

Jeg lider av vedvarende depresjon og insomnia som resultat av at jeg plages av mareritt nesten hver gang jeg sovner. Marerittene har jeg hatt hele livet. Depresjonen har vokst som en svulst de siste fem årene, etter at min far døde av kreft.

Jeg har vært sint, frustrert, rasende og frekk. Jeg har vært vanskelig å være venn med, være i slekt med. Men til tross for hvor vondt jeg har hatt det, har jeg også de siste årene dannet meg en slags optimistisk variant av nihilisme, som har vist seg å være helbredende.

At jeg ikke tror at noe betyr noe, ser jeg ikke på som en forbannelse, men som et løfte om evig håp. Det er ikke slik at vi er dømt til å leve i et meningsløst univers. Snarere er det slik at vi har muligheten til å leve slik vi vil, og frihet til å skape mening i et tomrom, der bare fantasien setter grenser.

Optimistisk nihilisme gir meg enorm styrke. Ved å omfavne ideen, får jeg kraft til å forandre opplevelsene mine til det jeg selv ønsker. Snarere enn å tvinge meg selv til å alltid være «positiv», eller prøve å «være glad» fordi det forventes av meg, ønsker jeg å elske, lese, utforske og være glad i familien min, fordi jeg selv har bestemt at det er verdifullt.

Jeg vil for alltid være fri til å bestemme hva jeg syns er verdifullt, og utforske denne absurde eksistensen på mine premisser.

Filosofer som Camus og andre eksistensielle nihilister, snakker ofte om «det absurde» i eksistensen. Mennesker søker naturlig etter mening, men lever i et univers hvor mening ikke finnes naturlig.

Vi er dumme primater, små karbonbaserte organismer med enda mindre hjerner, som er så mikroskopiske i det store bildet, at vi ikke makter å prosessere det. Hvis vi skal forholde oss til denne absurde kaskaden av atomer og stjernestøv, må vi overgi oss selv til det meningsløse.

Så mye her i livet er utenfor vår kontroll, og det er jeg takknemlig for. Hva hjelper det å prøve å kontrollere alt?

Ved å overgi meg selv til tanken om at jeg er deprimert og skal dø en dag, gir jeg ikke sykdommen kontroll. Jeg omfavner heller tanken på at ting er som de er, og at det som ikke dreper meg, gjør meg sterkere.

Jeg påstår ikke at depresjon kan kureres ved å tenke at alt er meningsløst, eller at Friedrich Nietzsches «Jenseits von Gut und Böse» er den eneste selvhjelpsboken du trenger.

Men optimistisk nihilisme gir meg frihet til å velge hva jeg vil med livet mitt, uten å føle meg fanget av overflatiske løfter om fundamental mening.

Det er som å seile nedover en elv jeg vet ender i døden. Men istedenfor å prøve å bremse eller stoppe, så ser jeg meg rundt. Jeg nyter turen og tenker på hvor fantastisk det er at jeg kan få oppleve noe så utrolig som livet.