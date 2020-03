Asylmottaket i Arna må ikke legges ned

Å bli flyttet til nye mottak kan forverre helsetilstanden for papirløse migranter.

Da nyheten om at Arna asylmottak kan bli nedlagt kom, førte det til sjokk og fortvilelse hos våre pasienter, skriver Teresa Svebak. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Teresa Svebak Helsesykepleier og koordinator ved Helsesenter for papirløse migranter / Kirkens Bymisjon

Det var med stor fortvilelse jeg leste i BT at Arna asylmottak kanskje må stenge dørene. Etter å ha jobbet over fem år som helsesykepleier ved Helsesenter for papirløse migranter i Bergen, kjenner jeg mange av våre pasienter som bor i Arna.

Flere har fått endelig avslag på asyl, men kan ikke returnere til hjemlandet av ulike grunner. De er ikke kriminelle, eller helseturister. De er mennesker i en ekstremt vanskelig situasjon.

Allerede samme kveld som nyheten kom, hadde vi flere pasienter på døren vår. Noen uttrykte at de var i sjokk, andre var fortvilet og veldig lei seg. Mange sliter allerede med søvnvansker, nå sover de enda mindre.

Teresa Svebak Foto: Privat

På Helsesenteret møter vi en mangfoldig gruppe mennesker, med ulike helseplager av ulik alvorlighetsgrad. Pasientene er blant annet kronisk syke, gravide, psykisk syke eller har infeksjonssykdommer.

Mange lider av posttraumatisk stresslidelse, alvorlig depresjon, angst, psykose og har selvmordsforsøk bak seg. Vi følger opp alvorlig sykdom og gir livsnødvendige medisiner.

All hjelp hos oss er gratis, og uten denne hjelpen ville pasientene fått mer alvorlige lidelser og plager.

Fakta Helsesenteret for papirløse Drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

Er et tverrfaglig primærhelsetilbud til personer uten oppholdstillatelse i Norge.

Over 100 frivillige helse- og fagarbeidere bidrar.

I 2019 ble det utført over 500 konsultasjoner. Les mer

Norge har et strengt lovverk når det gjelder helsehjelp til papirløse, i strid med menneskerettighetskonvensjoner vi har forpliktet oss til og yrkesetiske retningslinjer for helsepersonell.

Offentlig helsehjelp er i dag begrenset til akutt hjelp og nødvendig helsehjelp som ikke kan vente mer enn tre uker. Dette innebærer at mange mennesker som oppholder seg i Norge, ikke får den helsehjelpen de har behov for.

Gjennom Helsesenteret gir vi livsnødvendig behandling til mange pasienter, men dette kan ikke fortsette å være de frivilliges ansvar. Det er både billigere for samfunnet og bedre for folkehelsen å sikre et primærhelsetilbud til disse menneskene.

Det er ikke sånn at det kommer flere asylsøkere til Norge fordi vi har slike tilbud. Men de som allerede er her og ikke kan returnere til sine hjemland, får et verdigere liv.

Dersom Arna asylmottak stenges og beboerne blir plassert i perifere områder, uten reelle helsetilbud, vil situasjonen bli enda vanskeligere for papirløse migranter.

Jeg håper inderlig det er mulig å ta grep, slik at Arna asylmottak kan bestå.