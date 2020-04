Problemet er ikke deg, men ideen om en idealkropp

Small, medium, large. Hva betyr disse ordene, egentlig?

Sunniva Andresdottir Vik og Tina Tuft Skogheim (fra v.) skriver om hvordan vi ubevisst blir påvirket til å føle kroppspress. Foto: Privat

Debattinnlegg

Sunniva Andresdottir Vik Vgs-elev, leder i Bergen Rød Ungdom

Tina Tuft Skogheim Vgs-elev, medlem i Bergen Rød Ungdom

Det er mange grunner til at kvinner opplever kroppspress, og at unge mennesker blir usikre og misfornøyde med egen kropp.

Retusjert reklame, porno og klesbutikker som eksempelvis jukser med klesstørrelser, påvirker unges kroppsbilde.

I et leserinnlegg publisert i Aftenposten påstås det at «dersom en skulle fjernet alt som kunne ha forårsaket dårlig selvbilde hos en enkeltperson, ville vi ikke hatt noen form for reklame, influencere eller butikkjeder».

Det er urealistisk. Det vi derimot kan gjøre, er å pålegge de ulike aktørene å følge gitte retningslinjer, for å begrense negativ påvirkning, spesielt av unge kvinner.

Kleskjeder er med på å underbygge et dårlig forhold til egen kropp, som igjen kan være medvirkende til at noen utvikler alvorlige komplekser, spiseforstyrrelse eller selvmordstanker.

Å føle på at du er for stor eller for liten til butikkenes størrelser, når modellene derimot passer klærne som hånd i hanske, bidrar til kroppspress.

Må jeg se ut som denne modellen for å kunne passe inn i et klesplagg? Er det noe feil med meg?

At forskjellige butikker kan ha ulike mål på de samme størrelsene, er utrolig skummelt. At du kan passe inn i extra small (XS) på Cubus, men ikke får en large (L) over hofta på Gina Tricot. Small, medium, large. Hva betyr disse ordene, egentlig?

Tar vi en kikk på butikkjeder med menn som målgruppe, ser vi fort at klærne i større grad er tro mot størrelsen, og det er sjelden store forskjeller mellom butikkene.

Spesielt buksestørrelser er basert på mål i tommer, og fokuserer dermed mindre på hvem som er liten, og hvem som er stor. Hvorfor kan ikke vi kvinner også få det slik?

Oppfatningen om at vi selv styrer hvorvidt vi opplever kroppspress, er farlig. Da setter vi individet til ansvar for noe samfunnet som helhet burde ta ansvar for.

Hadde vi selv hatt kontroll over hva vi blir påvirket av, hadde ikke spiseforstyrrelser vært en av de største dødsårsakene blant unge kvinner i Europa.

Vi blir ubevisst påvirket av alle de små tingene vi møter hver eneste dag. En vanlig skoleelev blir ufrivillig utsatt for over tusen retusjerte reklamer hver eneste dag – på sosiale medier, i butikken, på vei til skolen.

De fleste løfter ikke et øyenbryn, fordi vi bombarderes med inntrykk allerede fra barnehagealder. Jentebarnet fikk en barbiedukke til jul og en søt liten bikini på sommerferie i Danmark.

Problemet er ikke deg, men ideen om en idealkropp som nesten er uoppnåelig, enten du er liten eller stor.

Det skumle er at det er denne unaturlige idealkroppen som får folk til å kjøpe et nytt plagg, trykke «liker», eller betale for quick fix-tjenester og produkter som botox eller slankepulver. Det vi sjelden blir opplyst om, er at kroppen mange lengter etter, er retusjert.

Idealkroppen er fiktiv.

Flere politikere krever nå at all retusjert reklame skal merkes, og det er et steg på vei i riktig retning. Dette gjelder foreløpig bare reklame utendørs, men denne tankegangen kan vi følge videre og utvide til å gjelde bredden av reklame som møter ungdom.

Se etter merket neste gang du går forbi en reklame på gaten i Oslo!

Det viktigste vi gjør er å være bevisst all påvirkningen, at vi stiller krav til de som påvirker oss, og at vi selv tenker oss om både en og to ganger, før vi kjøper den første barbiedukken.

Applauder en klesbutikk som går mot strømmen, del et naturlig bilde av deg selv neste gang du legger ut noe på Instagram, og ha troen på at vi kan endre verden sammen – et bilde av gangen.