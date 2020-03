Vi studenter vil også trenge hjelp

De som tjener mest, får all gevinsten – de som tjener minst, får ingenting.

Jill-Andrea Simonsen Foto: Privat

Debattinnlegg

Jill-Andrea Simonsen Student

Andre som blir arbeidsledige på grunn av koronakrisen, får dagpenger. Vi studenter må klare oss uten. Hvordan skal vi klare oss fremover?

Dette semesteret tar jeg to fag. Det gir meg 5500 kroner i lån og stipend hver måned. I tillegg til dette har jeg en deltidsjobb. Jeg er fast ansatt med en kontrakt på syv timer i uken.

Jeg lever sparsomt på resterende lønn etter en månedlig husleie på 6050 kroner.

Fredag 13. mars får jeg en telefon om at arbeidsplassen min blir lagt ned midlertidig. Alle ansatte er nå permittert og får betalt full lønn de neste 20 dagene.

Jeg blir introdusert for dagpenger, som Nav tilbyr. I et øyeblikk senker jeg skuldrene, men ikke lenge. Det blir klargjort at dersom du er student, har du ikke krav på dagpenger fra Nav.

Her er det de som tjener mest, som får all gevinsten – de som tjener minst, får ingenting. Hvis koronakrisen varer mer enn tre uker, kommer vi studenter til å behøve hjelp.