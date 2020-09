Dump Trump, USA!

Jeg håper amerikanerne er klare for en ny start.

Jeg håper og heier på minoriteter og arbeidere som har fått nok av Trump, og som mener at et skifte av president er på tide, skriver Trine Haatuft Mjellem. Foto: Evan Vucci / AP

Trine Haatuft Mjellem Sykepleier og journalist

Debattinnlegget til Endre Kleiven i BT 29. august fikk meg til å mimre om seks og et halvt år som jeg tilbrakte i «Unaiten».

Han har helt rett i at valget i USA er uforutsigbart og at «redneck lives matter». Selv tror jeg at «minority lives matter more» når amerikanerne i smeltedigelen skal gå, eller rettere sagt kjøre, til valgurnene i november.

Kleiven skriver at da han dro som utvekslingsstudent til California i 1996, oppdaget han tidlig at de som kjørte skolebuss, var litt annerledes enn ham.

Ikke bare var de fattige einstøinger med manglende allmennkunnskaper. I tillegg okkuperte de to seter – et til seg og et til sekken sin.

Men Kleiven var sosialt smart. Han pekte seg ut nabosetet til den yngste som ikke torde forsvare seg, og fikk kjøre den gule skolebussen i fred i utvekslingsåret.

I 1996 hadde jeg tatt skolebuss i tre år i Colorado. Som ung, norsk student ved Colorado State University måtte jeg bruke beina, sykle eller ta skolebussen, for å følge undervisningen.

Jeg måtte ikke lete etter sete. Mine amerikanske medstudenter kjørte helst bli den lille kilometeren til universitetsområdet. Jeg kunne boltre meg over både to og tre seter på bussen, som kjørte til og fra campus dagen lang.

Innimellom var jeg heldig og fikk sitte på med venner. Mens jeg øvde på amerikansk «small talk» med sjåføren, kom den dårlige samvittigheten krypende: Jeg syntes det var helt unødvendig å kjøre bil et så kort stykke.

De fleste amerikanere jeg har møtt, digger å kjøre bil. Å ta buss er ikke alltid like lett, siden kollektivtrafikken ofte er fraværende. Og som Kleiven påpeker, er det ofte de nederst på lønnsstigen som tar bussen, fordi de ikke har råd til bil.

California er en stor stat. Flertallet pleier å stemme demokratisk. Da jeg bodde i Sacramento-området på 2000-tallet, snakket jeg med mange som ikke kunne forstå at George W. Bush hadde vunnet presidentvalget.

De klarte ikke å identifisere seg med en rik oljemann fra Texas, som var født med en sølvskje i munnen.

De identifiserte seg mer med dem som kom fra fattige kår, arbeidet hardt og realiserte seg gjennom den amerikanske drømmen: «Alt er mulig hvis du jobber hardt nok,» var mantraet.

Også mine fire år i Colorado gir meg håp om at Kleiven tar feil i sine antakelser om at Donald Trump kommer til å vinne neste presidentvalg.

Det jevne og spennende valget i 2000 endte med dobbel opptelling av stemmesedler i Florida, og valg av George Bush som president, selv om Al Gore fikk flest stemmer på landsbasis.

Da demokratene tapte, innså jeg hvor europeisk og norsk jeg egentlig er. At ytringsfrihet er viktig, er jeg selvfølgelig enig i. Men at amerikanerne har en veldig bred tolkning av begrepet frihet, lærte jeg fort.

På slutten av 1990-tallet ønsket mine venner full frihet til å rulle seg en joint når og hvor det måtte passe dem. De ønsket frihet til å bære våpen og til å betale minst mulig skatt, slik at de kunne velge selv om de skulle kjøpe ny bil på avbetaling, eller spare til pensjonisttilværelsen.

Gang på gang måtte jeg forklare at Norge ikke er et kommunistisk, men et sosialdemokratisk land, hvor vi bidrar etter evne, får etter behov og prøver å ta vare på alle i samfunnet.

Jeg opplevde selv USA fra en dårlig side, da jeg en kort periode etter universitetet var uten helseforsikring, og endte på akutten med en øyebetennelse. Da jeg dro frem sjekkheftet for å betale, fikk jeg hakeslepp: 200 dollar (2000 kroner den gangen) for en konsultasjon på to minutter og en resept på antibiotika.

Jeg klarte ikke la være å tenke på hva det ville ha kostet om jeg hadde fått en mer alvorlig diagnose.

En annen gang jeg fikk kultursjokk, var da jeg satt i klasserommet og så på direktesendt TV at Eric Harris og Dylan Klebold skjøt på sine medstudenter i Columbine, Denver. Det skjedde bare 100 kilometer fra oss.

Mens vi så redde tenåringer løpe hylende ut av skolen, satt mine medstudenter og forsvarte retten til å kjøpe og bruke våpen.

På slutten av 1990-tallet hadde vi mange diskusjoner i undervisningen om minoriteter i USA og deres levekår. Det var mye snakk om hudfarge og hvilke land de egentlig kom fra.

Klassekamerater som var andre- eller tredjegenerasjons innvandrere, var hundre ganger mer amerikanisert enn meg. Likevel var det landet familien kom fra, som de oppga som sin nasjonalitet, helt til samtalen ble avsluttet med en kort latter og kommentaren:

«Well, I guess I am American after all.»

Kanskje kommer minoritetene til å avgjøre valget i år. For selv om Trump er en president som ironisk nok snakker til arbeiderklassen, tror jeg budskapet hans går tapt bak store bokstaver og selvmotsigelser.

Jeg håper og heier på minoriteter og arbeidere som har fått nok av Trump, og som mener at et skifte av president er på tide.

Trump klarer ikke å samle nasjonen. Med svart belte i «splitt og hersk» og et ekstremt behov for oppmerksomhet, håper jeg amerikanerne er klare for en ny start.

Jeg gjør meg også forhåpninger om at unntakstilstanden med covid-19 har åpnet øynene til egosentriske amerikanere. Kanskje innser de nå at de ikke alltid klarer seg alene, og at det er bedre å stemme på et parti som prøver å hjelpe andre enn overklassen.

Eller kanskje amerikanerne vil fortsette slik Kleiven beskriver: Utnytte den svakeste for å okkupere et sete. Uavhengig av om setet er på skolebussen eller i Senatet.