Det er blitt komplisert å være busspassasjer

Før pandemien var alt så enkelt.

I gamle dager var det eneste smitteverntiltaket at du skulle holde deg for munnen hvis du hostet, skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Karl Morten Bårdsen Bergen

Før var det enkelt å være busspassasjer. Du skulle bare gå om bord stille, rolig og høflig. Så skulle du finne deg et ledig sete eller en ståplass.

Du kunne gjerne hilse på bussjåføren. Selvsagt skulle du hjelpe folk med barnevogn å komme seg om bord. Dessuten skulle du tilby setet ditt til gamle damer med handleposer. Enkelt var det.

Det eneste smitteverntiltaket som ble forventet, var at du skulle holde deg for munnen hvis du hostet.

Nå, under pandemien, er det omvendt. Det er komplisert å være busspassasjer. Det fins ikke klare regler. Det fins bare fromme ønsker.

Fromme ønsker om at man holder en meters avstand, eller at man bare ikke tar bussen i det hele tatt, hvis man ikke må. Som om det fins folk som finner på å ta bussen midt i rushet, ut fra et ønske om å ta en sightseeingtur gjennom sentrum.

Så fins det tydeligvis et håp om at busspassasjerer på et busstopp, helt på egen hånd klarer å rangere passasjerene etter hvor samfunnskritiske jobber de har. Det fins jo ingen kontroll på, eller veiledning om dette. Bussjåføren er mer eller mindre utilgjengelig bak sperrebånd og den lukkede fordøren.

La meg bare ta et konkret eksempel fra ettermiddagsrushet fra tirsdag i forrige uke. Et eksempel som omhandler skoleungdom som vil hjem. Skoleungdommer er på listen over dem som skal prioriteres på busstoppet.

Skyss har denne regelen: «Ved bruk av offentlig transport, bør elevane halde avstand til andre.»

En smekkfull buss svinger inn på busstoppet ved en videregående skole. Der står 20–30 elever, klare for å komme seg hjem. Bussjåføren ville sikkert helst kjørt forbi, men noen på bussen skal av, så han må stoppe.

Elevene stormer bussen. Naturlig nok. De vil jo hjem. Bussjåføren vil hjem. Viruset er også med. Kanskje.