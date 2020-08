Deilig med hverdag igjen

Etter fire uker ferie kommer den snikende følelsen av å savne seg selv litt.

Småbarnsmamma Liv Kristine Garlid-Sellevold skriver om gleden ved å være tilbake i hverdagen etter ferien. Foto: Privat

Debattinnlegg

Liv Kristine Garlid-Sellevold Bergen

Mandag var første dag etter ferie. Første dag tilbake i jobb, første dag med barnehage for minstefrøkenen og første skoledag for storebror. Og da jeg kjørte hjem etter en leveringsrunde, kjente jeg på en litt uventet følelse.

En slags boblende lykkerus.

Misforstå meg rett. Jeg elsker mine to barn høyere enn livet. Ingenting gjør meg mer glad enn å leke og ha masse fritid sammen med dem og min mann. Men etter fire uker ferie kommer den snikende følelsen av å savne seg selv litt, også.

For egentid med en på snart to og en på seks år er så godt som ikke-eksisterende. Det er helt greit. Jeg er fantastisk takknemlig for å få være mamma. Og alt til sin tid. Alle sier at man må nyte disse årene, for plutselig har de ikke tid til deg. Det er nok mye sant i det, men skal man virkelig legge seg selv på hyllen i småbarnstiden?

Hvordan vil da forholdet til min mann utvikle seg? Og når de små plutselig legger ut på livet, og jeg har satt mitt på vent, skal jeg da liksom finne meg selv på nytt? Eller plukke opp der jeg slapp? Jeg er en karrierebevisst dame. Hvor kommer dette i rekken?

Bak kjøring og henting og lekser og lesetrening og vasking og oppdisking av næringsrike middager og klesvask og leking og tilberedning av instagram-matpakker?

Kanskje det er greit å levere helt midt på treet innimellom? Kanskje ikke kompisen til seksåringen som er på besøk, bryr seg om noen skitne håndklær på badet, eller om gangen er full av sand?

Og kanskje barna er mer enn happy med knekkebrød og yoghurt i matpakken tre dager i uken?

Det skal ikke så mye til. Å gi selv litt slack. En kaffe på terrassen helt i ro. Ett glass vin med en nabo på en helt vanlig onsdag. En jobbreise uten dårlig samvittighet. En fjelltur helt alene.

Man kan leve en stund på de små tingene, og det var denne lykkerusen jeg kjente i dag, etter å ha levert mine to barn. Vitende om at de er avleverte på en plass de er trygge og har det kjekt. Begge mette og med sekken pakket. Og med seg!

I de tjue minuttene i bilen helt alene kunne jeg høre på så høy musikk jeg bare ville, uten at det var BlimE, Marcus og Martinus eller «Bæ bæ lille lam» som ljomet ut av høyttalerne.

Da kjente jeg rett og slett på en velfortjent ro og lykke. Ferien er over, og vi klarte det igjen. Velkommen, kjære hverdag!

