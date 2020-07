Da Norge forsto hva som var i ferd med å skje, var det for seint

Vi hadde to store næringer som kollapset. Nå risikerer vi å gjøre de samme feilene igjen.

For hundre år siden var hvalfangsten en stor næring her til lands. I dag vitner bare gamle rustholker om storhetstiden. Innsenderen kom over denne gamle hvalskuten, «Petrel», på en reise til Sør-Georgia langt sør i Atlanterhavet. Foto: Arne Nævra

Arne Nævra Stortingsrepresentant, SV

I 1886 opplevde rederi- og handelsbyen Arendal et kraftig økonomisk krakk. Den utløsende faktoren var nok en mektig banksjef som hadde underslått store midler, men det var en mer dyptgående faktor inne i bildet. De var for seine til å ta signalene om en ny tid.

Byen var da en av de mektige skipsfartsbyene i landet, sammen med Bergen og Stavanger. Arendal hadde rundt 500 seilskuter da krakket kom.

Det begynte med Robert Fulton i 1807 og dampskipet Clermont på Hudsonelva. Så gikk det slag i slag. Dampbåtene ble klare konkurrenter til seilskipene.

Norge var en sinke i overgangen fra seil- til dampskip, ifølge Lauritz Petersen i boken «Bergen og sjøfarten». En vanlig forklaring på dette er at de norske rederne var for konservative og lite mottakelige for nye impulser.

Noen så utviklingen komme, og reagerte resolutt. Fred Olsen (den eldre) klarte i løpet av relativt kort tid å bygge opp en imponerende dampskipsflåte som gjorde ham til en av Norges største skipsredere.

Når vi skal venne oss av oljen, har vi mye å lære av historiene om seilskuter og hvalfangst, tror Arne Nævra. Foto: Privat

I november 1904 kom hvalfanger og skipper Carl Anton Larsen fra Vestfold til øyen Sør-Georgia i Sørishavet med den hittil største hvaldamperen verden hadde sett og etablerte hvalfangststasjonen Grytviken. Med seg hadde han tre prefabrikkerte hus og rundt 30 fangstfolk og andre arbeidere. Han hadde også med seg godt med erfaring fra hvalfangst i nordlige farvann.

Men ved århundreskiftet var det meste av hvalen tatt utenfor Finnmark. Gjennom flere ekspedisjoner i Sørishavet hadde han sett at det bugnet av hval der. Han så de åpenbare forretningsmulighetene. Han fikk riktig nok ikke overbevist norske investorer om dette, men argentinske forretningsmenn satset på ham.

Allerede få uker etter ankomst i Sør-Georgia kunne de trekke opp de første, store hvalene på flenseplanet i Grytviken.

Dette var starten på Norges første oljealder. Det ble et Klondyke for eierne og et verdifullt sesongarbeid for mange. Men det ble også et kappløp for å sikre seg mest mulige ressurser i konkurranse med stadig flere selskaper. Ganske snart kom også andre nasjoner med i dansen rundt gullkalven. Det verdifulle produktet var selvsagt hvaloljen, kokt ut av spekket fra de største skapningene som noensinne har levd på kloden.

Det begynte med knølhvalen, som takket være sin tillitsfulle natur, lot seg lettest fange. I toppåret 1911 ble det fanget 11.000 knølhval i Sørishavet. Alt i 1918 stilte britiske myndigheter spørsmål om fredning av knølhvalen på grunn av en sterk overbeskatning.

Mot Larsens kraftige protester ble denne hvalarten fredet ved Sør-Georgia og alle øyer som lå under den engelske kolonien Falklandsøyene.

Alt nå så man uenighetene man hadde erfart i Finnmark et par tiår tidligere. Nemlig mellom forskerne som slo alarm, mens næringens folk mente det ikke var noen fare for bestanden. Fredningen av knølhvalen og bedre fangstteknikker førte til at siktet først ble rettet mot blåhvalen, og så finnhvalen.

De fleste nordmenn kjenner historien. Utviklingen gikk fra landbasert fangst til flytende kokerier til såkalt pelagisk fangst, helt uavhengig av landstasjoner. Dette siste gjorde at en rekke selskaper, med stadig større båter, kunne operere i internasjonalt farvann, der ingen regjering hadde noen som helst muligheter for fangstregulering.

Ulike internasjonale avtaler og avtaler selskapene imellom var for liberale. De var slett ikke tilstrekkelige for å redde bestandene som var på drastisk tilbakegang.

På 1800-tallet var produksjon av store seilskip en stor næring i Norge, helt til det store krakket kom i 1886. Noen av skipene er fortsatt med oss, som her på Tall Ships' Races i Bergen i 2019. Foto: Silje Katrine Robinson

Markedet skrek etter hvalolje etter første verdenskrig, depresjonstid og krakk på børsene. Nye herdingsprosesser gjorde hvaloljen til den beste margarin, og hele kjeden – fra båt til bord – hadde lyse utsikter. Hadde det ikke vært for at selve kilden, hvalbestanden, ble katastrofalt overbeskattet.

Men dette var ikke så lett å lese av fangstene ennå. Fangstkapasiteten hadde økt enormt på 1920-tallet, og en ny, norsk aktør hadde meldt seg på: Anders Jahre. Hans Kosmos la ut med verdens største hvalkokeri og syv fangstbåter fra Sandefjord på sin første Antarktistur i 1929. Bare på denne ene tokten fanget de 1000 blåhvaler og over 800 av andre arter, ifølge Andreas Tjernshaugen i boken Hvaleventyret.

Mange vitenskapelige advarsler til tross: Da blåhvalen ble totalfredet i 1966, hadde man, ifølge nye granskinger av fangsttall, klart å drepe opp mot tre millioner store hvaler, herav rundt 300.000 blåhvaler. Mye tyder på at vi fortsatt bare har en til to prosent av den opprinnelige blåhvalbestanden igjen etter dette.

Hva har så dette med norsk olje- og gassproduksjon å gjøre? Det er ennå olje og gass å pumpe opp. Det er selvsagt ikke der parallellen ligger. Men når betingelsene endres så drastisk, må næringen selv, og politikerne som setter rammer for den, ta signalene. De må tenke fremover og tenke omstilling.

Som da seilskutene ble avleggs. Som da hvalbestanden tok slutt.

Verden har funnet mer olje enn vi kan forbrenne om vi skal ha noe som helst håp for å redde klimaet. Flere og flere land satser dessuten kolossalt på fornybar energi, og utfasing av den fossile. Det er to avgjørende argumenter for å skru oljekranene gradvis igjen hos oss.

Vi skal i hvert fall ikke stimulere oljeindustrien økonomisk til å finne nye oljebrønner som verden verken må eller vil ha.

Men hva gjør vi? Høyrepartiene og Ap fortsetter som før. De ga i juni flere titalls milliarder i skattelette til oljeindustrien for å fortsette i samme spor, også gjennom og etter pandemien.

Vi bør ha med oss en porsjon dårlig samvittighet fra vår første oljealder inn i den andre. Vi startet den moderne fangsten og den største slaktingen av ville pattedyr som verden har sett, mens Sovjetunionen og Japan ga bestandene nådestøtet.

Hvaloljen i Sørishavet ga oss rikdom i 60 år. Fossiloljen har gitt oss enda mer rikdom i nye 60 år. Vi kan se for oss Anders Jahre på kaien i Sandefjord, der han roper på mer fangst selv om betingelsene fullstendig er endret.

Hvor lenge skal Erna, Siv og norsk oljelobby rope på mer olje opp fra havet når betingelsene igjen er så fullstendig endret? Har kanskje Arendal på 1880-tallet og Stavanger i 2020 noe til felles?