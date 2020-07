At det stod så dårleg til på barsel, var eg ikkje førebudd på

Eg vart mor for første gong i slutten av juni. Slik opplevde eg å vera fire dagar på Kvinneklinikken.

Tale Høyem med sin nyfødde son, Bror. Foto: Privat

Tale Høyem Bergen

Etter fødselen hadde eg nokre magiske timar med barnet mitt på fødestova. Eg var førebudd på at far måtte reisa heim då eg skulle på barselavdelinga, og såg på det som mitt høve til å bli kjent med dette nye livet. Eg tenkte at det skulle gå fint.

Det eg ikkje var førebudd på, var at eg heile første natta på barsel skulle ligga vaken til barnegråt frå eit anna barn enn mitt, og desperate forsøk frå ei anna nybakt mor på å få barnet til å roa seg. Vi låg på dobbeltrom, og vi var begge utmatta.

Til slutt var det ikkje berre babyen som grein, men også eg.

På barsel skal mor og barn, ifølgje Helse Bergen, få mest mogeleg ro og kvile. Du skal bli trygg på mating og stell av den nyfødde, og ammerettleiing vert særleg vektlagt.

For meg var det hektiske dagar, uro om natta og avreise før amminga var på plass.

På rommet var vi fire som delte bad med dusj som ikkje kunne låsast. Likevel var eg visst heldig, fordi eg låg på dobbeltrom og ikkje tremannsrom, med dusj og do på gangen.

Det er med andre ord lite rom for privatliv. Eg ville gjerne sleppa detaljerte skildringar av andre sine fødslar, då eg hadde rikeleg nok med å fordøya min eigen.

Det kjendest heller ikkje ok at underlivet mitt blei sjekka, medan ein framand mann sat på andre sida av den to meter korte skiljeveggen, på besøk hos sitt nyfødde barn.

Eg har forstått det slik at det blir fødd mange barn i Bergen denne sommaren. Vi var mange mødrer som brukte litt tid på å finna ut av amminga, og dermed var det også mange flasker som skulle varmast av pleiarane.

Barnet mitt var svoltent, og eg ringde i snora for å få bistand, men ingen kom. Skjemaet for mating som eg fekk, blei ikkje følgt. Det var stressande for meg. Det var sikkert også stressande for dei flotte og kunnskapsrike jordmødrene og pleiarane som var på jobb desse varme midtsommardagane.

Det er ikkje dei kritikken min er retta mot. Dei skulle nok gjerne sett at det blei servert freistande mat, som gjekk ned med liv og lyst etter ein stor fysisk prestasjon. Eg trur også at dei gjerne skulle sett at vi fekk enkeltrom, med ro og tid til ammerettleiing.

To dagar etter at eg kom heim, gjekk amminga som smurt. Det trur eg er takka vera roa i heimen, god mat og dei frivillige i Ammehjelpen.

Det skal fødast mange barn i Bergen, før den nye fødeavdelinga på barne- og ungdomsklinikken står klar i 2023. Før flyttinga skal mange sårbare barselkvinner kvila seg, læra seg amming, takla kroppslege utfordringar og bli kjent med sin eigen baby på Kvinneklinikken.

Spørsmålet mitt til Kvinneklinikken er: Kva kan gjerast for å gje barn og mor ein god start i mellomtida? Korleis kan ein ta vare på verdigheita til fødekvinnene som har vore gjennom sin kanskje største prestasjon i livet, også i denne fasen, sjølv om flytting ikkje er langt unna?