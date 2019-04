Ser ingen at vi ødelegger både oss selv og miljøet?

DEBATT: Jeg gjør det jeg kan. Det syns jeg du også burde gjøre.

BRYTES IKKE NED: Plast som havner i havet blir ikke brutt helt ned, den blir til mikroplast som finner veien ut i havet og som fisk spiser. Så spiser vi fisken og får mikroplast i kroppen vår, skriver Solenn Bjørkhaug (12). Bildet er fra Mathopen i Bergen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Solenn Bjørkhaug (12) Bergen

Plast som havner i naturen bruker flere år på å bli brutt ned. Faktisk blir den ikke brutt helt ned en gang, den blir til mikroplast som finner veien ut i havet og som fisk spiser. Så spiser vi fisken og får mikroplast i kroppen vår. Ser ingen at vi ødelegger både oss selv og miljøet?

Vel jeg, en jente på 12 år, tenker at dette er viktig og at vi kan gjøre noe! Jeg har selv tenkt at det hjelper ikke hvis jeg gjør noe, fordi jorden er så stor. Men det utgjør faktisk en forskjell. Hvis alle her på jorden hadde tenkt sånn så hadde vi i hvert fall ikke kommet noen vei.

Et eksempel er at jeg var hos tannlegen for litt siden og da fikk jeg premie. Utvalget var bare plast. Det var nøkkelringer i plast, det var lykketroll i plast og det var klistremerker i plast! Hvis alle tannlegene i Norge hadde sluttet med plast, hadde det gjort en forskjell.

Når du går på matbutikken - ta med egen pose. Det er ikke så vanskelig! Eller slutt med plastkork på melkekartongen. Mange syns kanskje det blir upraktisk, men er ikke miljøet viktigere enn at det skal være lett å åpne melken om morgenen?

Det er sant at én person ikke kan gjøre så stor forskjell på egenhånd, men hvis du jobber i et stort selskap som for eksempel rema 1000, kan du jo kanskje foreslå å begynne med papirposer istedenfor plastposer. Da har du gjort en ganske stor forskjell, som kan ha hjulpet.

Alle disse tingene i hverdagen håper jeg du begynner å legge merke til, og prøve å gjøre noe med. Jeg var med på skolestreik 14. og 21. mars for miljøet. Jeg gjør det jeg kan, og det syns jeg du også burde gjøre!

