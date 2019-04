Kjære Meny og Norgesgruppen. Jeg stjeler ikke!

DEBATT: Det lyste rødt ved utgangen. Rutinekontroll.

IKKE GREIT: Ikke engang politiet gir seg til å ransake en person på gaten med begrunnelsen «tilfeldig kontroll». Det må finnes en skjellig grunn, skriver Einar Engelstad. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Einar Engelstad Sletten, Bergen

Om jeg er en grinete gammel gubbe? Det kan vel forekomme. En sta tulling som rir prinsipper til det rent parodiske? Skal ikke utelukke at det skjer av og til.

Men kjære Meny og Norgesgruppen. Jeg stjeler ikke!

Det betyr også at jeg ikke finner meg i at dere insisterer på å sjekke hva jeg har i bæreposen min etter at jeg har betalt for varene mine i selvbetjeningskassen. I hvert fall ikke når dere samtidig gir uttrykk for at jeg på ingen måte er mistenkt for å ha fått med meg mer enn det jeg har betalt for.

Tildragelsen fant sted på Meny på Sletten Senter forleden. For øvrig et kjøpesenter der jeg har vært kunde nesten daglig siden åpningen i 1964 og kolonialbutikken het Vega. Det lyste rødt ved utgangen der du skanner kvitteringen for å få åpnet porten. Rutinekontroll.

Jeg var kranglevoren. Ga beskjed om at det var ingen grunn til å kontrollere meg. Ble da henvist til teksten på kasseskjermen der det sto at rutinekontroll kan forekomme.

Men at dette er opplyst, betyr på ingen måte at det eksisterer noe rettslig grunnlag for å sjekke meg. Ikke engang politiet gir seg til å ransake en person på gaten med begrunnelsen «tilfeldig kontroll». Det må finnes en skjellig grunn. En slik grunn fantes selvfølgelig ikke.

Jeg har tidligere irritert meg over såkalte tilfeldige kontroller. På forhånd hadde jeg derfor sjekket både med Bergen politi, Forbrukerrådet og jusprofessorer ved Universitetet i Bergen at min tolking av loven sannsynligvis var den rette. Følte meg derfor på rimelig trygg grunn.

De ansatte var høflige og greie og gjorde bare jobben sin. Det var bare jeg som nektet å belite meg.

Vi inngikk et slags kompromiss og skiltes som godt forlikte uten at noen av oss tapte ansikt. Jeg kommer nok til fortsatt å være fast kunde slik jeg har vært i mer enn 50 år.

Men jeg kan fremdeles styre meg for mistenkeliggjøringen. Selvbetjeningskasser er det blitt flere og flere av de senere årene. Årsaken er selvfølgelig at bedriftene vil spare penger. Den største kostnaden innen moderne varehandel er lønn til de ansatte. Det er selvfølgelig både billigere og mer effektivt å la kundene gjøre det meste av jobben selv.

Selvbetjening øker nok risikoen for svinn og tyveri. Men folk er i all hovedsak ærlige. De økte svinnkostnadene blir marginale sammenliknet med det som spares i lønn til ansatte.

Det burde derfor være høyst unødvendig å se på alle kunder som potensielle kjeltringer. Ingen liker å bli tjuvkjent og mistenkeliggjort uten grunn.

Etter å ha jobbet i varehandel i mer enn 40 år og fersket min dose butikktyver, kjenner jeg de fleste triksene. Ville jeg stjele skulle det mye til før jeg blir tatt. Men selv om jeg liker å kalle meg en slaur fra Søndre, er jeg en ærlig slaur.

Ingen har strengt tatt noe med hva jeg handler på supermarkedet. Det skal likevel innrømmes at jeg er såkalt Trumf-medlem. Det betyr at også Norgesgruppen til enhver tid har oversikt over alt jeg kjøper og sender meg såkalte tilrettelagte tilbud på mail basert på handlemønsteret mitt. Gammel og grinete, men ikke alltid like prinsippfast.

Meny Sletten svarer: De selvbetjente kassene skal være en positiv opplevelse

GIR RESPONS: Butikksjefen hos Meny på Sletten Senter skriver at han er stolt av stamkunder som Einar Engelstad. Foto: Martin Eilertsen (arkiv)

Vi kan garantere at hos oss er alle kunder og gjester, ikke grinete gamle gubber, sta tullinger eller slaurer. Vi er takknemlig for alle som besøker oss, og stolt over å høre fra en fast kunde i over 50 år! Meninger og tilbakemeldinger er vi alltid glade for – det utvikler oss videre.

Selvbetjente kasser er fortsatt noe nytt, samtidig som det er blitt veldig populært å bruke blant våre kunder. Med selvbetjente kasser gir vi våre kunder tilliten til selv å registrere sine varer og gjennomføre egen betaling, og det gjør vi fordi vi tror det er riktig.

Likevel er rutinekontroller nødvendig for å sikre at tilliten er gjensidig. Våre kundeverter bistår daglig med å rette opp i feil, det kaller vi god service fordi vi tror at alle ønsker å betale riktig for sine varer. Dessverre er det noen få som gjør feil med vilje, men de aller fleste har ikke til hensikt å lure verken systemet eller butikken. Heldigvis. Og våre kundeverter ordner opp på en god og servicevennlig måte slik at ingen ærlige kunder skal føle ubehag rundt den tilfeldige kontrollen.

Selvbetjente kasser er fortsatt under utvikling, og erfaring gir ønsker om endring. Og vi har noen endringer på blokken som vi ønsker å få gjort, men ting tar dessverre tid å få utviklet.

I fremtiden, uten at vi kan datofeste det ennå, vil den automatiske rutinekontrollen bli flyttet fra utgangen til kassepunktet. Det tror vi vil gi en betydelig bedre opplevelse for dem som systemet tar ut til rutinekontroll, ja, for det er datasystemet som bestemmer hvem som blir tatt ut til kontroll – våre ansatte har ingen mulighet til å påvirke dette. Det at det lyser rødt, betyr absolutt ikke at vi tror vedkommende er en potensiell kjeltring.

I tillegg jobber vi aktivt med et opplæringsprogram for våre kundeverter slik at vi er sikre på at alle kundevertene både er opplært til og klar for å gi kundene våre den beste opplevelsen. Vårt mål er nettopp at våre kunder i selvbetjente kasser skal ha en positiv og hyggelig opplevelse, også om man blir tatt ut i tilfeldig rutinekontroll.

Og hos Meny har man friheten til å velge. Selvbetjente eller betjente kasser, våre gjester velger selv!

Christian Svalland, Kjøpmann på Meny Sletten

