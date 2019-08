Arbeiderpartiet er en tom retorikkmaskin

Nå kan Arbeiderpartiet skilte med å ha bidratt med 8 prosent av Bybanen, mens vi nå gir 66 prosent.

VALGKAMP: Ap er et parti uten evne til å komme med egne løsninger eller politikk, skriver Tobias Strandskog og Emma Erlandsen fra Bergen Høyre. Privat

Tobias Strandskog, ungdomskandidat for Høyre i Bergen, Emma Erlandsen, 34. kandidat for Høyre i Bergen

For mindre enn 1 time siden

Arbeiderpartiet mangler konkret politikk og bruker valgkampen på å fortelle falske historier om hva Høyre eventuelt skal eller ikke skal gjøre med Bergen. Dette resulterer i tåpelige bilder, som at Høyre skifter standpunkt like ofte som man skifter underbukser.

Valgkampsentralen til Ap har tydeligvis festet en rekke fraser på en korktavle som lokale kandidater kan benytte seg av.

Les også Innlegget som Høyre svarer på: «Eksos-Høyres sanne ansikt»

Høyre har sagt at vi ikke skal ha Bybane over Bryggen. Denne posisjonen hadde også Arbeiderpartiet frem til valget i 2015. Da solgte de Unescos verneverdige brygge for at Harald Schjelderup skulle få ta på seg byrådslederdressen. For Høyre er det viktig å fullføre Bybanen til Spelhaugen og ikke la den stoppe på Oasen, slik som Arbeiderpartiet vil.

Leonora Hjelle, ungdomskandidat i Arbeiderpartiet, snakker med pomp og prakt om utslippskutt i Bergen. Alle vet at kuttet er et resultat av rushtidsavgiften som Høyrebyrådet innførte, og regjeringens elbilpolitikk. Det er også det borgerlige byrådet som hovedsakelig har bygget ut ladestasjonene i Bergen.

Det er tydelig at Leonora Hjelle ikke vet forskjellen på Vy og Skyss. Det blir helt feil å sammenlikne et togprosjekt som skal gå gjennom åtte fylker, og et kollektivprosjekt som skal gå igjennom to bydeler i Bergen. Vi håper virkelig Ap er enige med Høyre i at tog er statlig infrastruktur hvor staten også skal ta regningen

Høyre ønsker en bymiljøtunnel slik Ap også tidligere har ønsket. Det er den eneste måten vi kan få bilfri brygge og sentrum.

Slik skissen ligger i dag, skal det legges et lokk over veien ved Torborg Nedreaasgate, noe som vil gi grønne lunger og flotte grøntarealer, også for den nye bydelen som skal komme ved Dokken. Nei til bymiljøtunnel er et nei til et bilfritt sentrum. Vi vil heller ha mennesker og folkeliv enn kork, eksos og kaos.

Erna lanserte i helgen «bompengepakken», som vil gi billigere kollektivutbygging og bompenger. Nå kan Arbeiderpartiet skilte med å ha bidratt med 8 prosent av Bybanen, mens vi nå gir 66 prosent. Det er over åtte ganger så mye statlig finansiering som da Arbeiderpartiet styrte.

Vi kan også stille spørsmål ved hvor mange meter bybane Ap har bygget. Vi er ganske sikker på at de ikke har bygget en eneste meter.

Hjelles innlegg er strippet for egen politikk, og viser tydelig et parti uten evne til å komme med egne løsninger eller politikk. Valgkamp skal ikke bare være retorikk, det skal også være politikk.

Publisert 26. august 2019 21:04