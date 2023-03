Brann er en mulighet for norsk kvinnefotball

Min bønn til forbundet og alle som har makt i fotballen, er at man griper muligheten og tilrettelegger for supporterkultur i Toppserien.

Prikken over i-en i fjor ble mottakelsen av kvinnelaget på Festplassen etter cupfinaleseieren. Her hever Ingrid Ryland (til v.) og Tuva Hansen pokalene etter «The Double».

Gina Barstad Brann-supporter

Fjoråret var en perfekt storm for interessen rundt Branns kvinnelag. Syngende supportere. Stadion-rekorder. Pyro og banner i gatene. Et raskt blikk rundt i landet viser at det på ingen måte var en selvfølge at det skulle bli slik, og det blir ingen selvfølge i fortsettelsen.

Her er fem faktorer som bidro til engasjementet rundt Branns kvinnelag i 2022, og en bønn til Norges Fotballforbund og alle med makt i fotballen om å gripe muligheten dette er til å skape grobunn for supporterkultur i Toppserien.

1 Kokende supportere, sulteforet på suksess Etter herrelagets nachspielskandale markerte supporterne sitt standpunkt under seriekampen mot Sandefjord i august 2021. Noen sier det begynte med nedrykket, men etter min mening begynte det før. Med nachspielskandalen var Brann på et av sine mørkeste punkt i historien. Mange spurte seg om et lag som stiller klubben så til de grader i vanry, fortjente byens støtte. I stedet for å bli hjemme begynte en mobilisering for klubben, og ikke minst hva slags klubb vi skulle være. Sandefjord-kampen, med stilleaksjon til 19:08 og banner med «Nei betyr nei», var startskuddet for en mobilisering som skulle vare utover høsten 2021 og langt inn i 2022.

2 Norges beste kvinnelag Brann Kvinner tok «the double» i fjor. Her fra feiringen etter 3–1-seieren mot Stabæk i cupfinalen. Ubeseirede. Uslåelige. Branns nye a-lag er landets beste. Supporterne er mange. De har mobilisert. De har hutret seg gjennom en høst så mørk – med nachspielskandale, politisaker og tap etter tap. Bare for at sesongen skulle bli kronet med den komplette ydmykelsen: Verdenshistorien mest sinnssyke kvalifiseringskamp i tåkehavet på Intility. Hadde det ikke vært kjekt å vinne en fotballkamp, da dere?

3 Profilene Tuva Hansen, som nå spiller i Bayern München, kysser seriepokalen. Hun ble en av byens store profiler og vant kåringen som årets idrettsnavn i BT. Fotballen trenger også profiler. Og Brann-spillerne bød på seg selv og viste hva det nye engasjementet rundt laget betydde for dem. Kaptein Tuva Hansen gikk i spissen for et lag som elsket oss. Det ble lett å elske dem tilbake.

4 Ledende stemmer i supportermiljøet som sa dette var bra greier Bataljonen, Branns supporterklubb, var en viktig bidragsyter. På bildet er leder Erlend Ytre-Arne Vågane på Branns årsmøte i 2022. Tidlig gikk ledende stemmer i supportermiljøet ut og sa at dette blir bra. Dette er vårt lag. Da Toppserien ble en testarena for nye seriemodeller, gikk Bataljonen i spissen for en boikott av det nye sluttspillet. Det var viktig fordi det indikerer at kvinnefotballen har verdi, at den betyr noe for noen.

5 Jobben unge supportere gjorde Før Brann Kvinner spilte Champions League-kvalifisering mot Rosengård dukket det opp bannere flere steder i Bergen. Sist, men kanskje aller viktigst: Den faktiske mobiliseringsjobben som i første rekke ble gjort av det unge ultrasmiljøet ultrasmiljøetSupportergruppering her i byen. Bannerne som ble hengt opp i byen før Champions League-kvalifiseringen, var høydepunktet, men bare ett av mange: Stående syngende supportere med bluss på Stemmemyren. Alle faktorene over er viktige og gode i seg selv, men ingenting av dette hadde skjedd hvis ikke noen faktisk gjorde jobben. Og all mobiliseringen, syngingen, kokingen er gjort med den største selvfølge og på akkurat samme måte som med herrelaget. Og det er det kraft i. Kvinnelaget er fortsatt andreprioritet for de fleste som følger Brann, herrelaget skal endelig spille eliteseriespill igjen, og flere av de spillerne vi er blitt kjent med og glad i, er reist. Men det som skjer her i byen, er en mulighet, et glimt av hva Toppserien kan bli. Det er få rundt kvinnefotballen som forventer like mange tilskuere som på herrekamp. 50 syngende supportere kan skape magisk stemning. Disse legger grunnlaget for en ny kultur. Se alle episodene fra Brann kvinners triumfsesong i BT-serien: «Vi e Brann» Hva skaper engasjement? Hva er fotballen uten supporterkultur? Ekte kok kan ikke vedtas, regisseres eller pålegges. Men det kan tilrettelegges (og motsatt – kveles og saboteres). Min bønn til forbundet og alle som har makt i fotballen, er at man griper muligheten og tilrettelegger for supporterkultur i Toppserien: Få slutt på at herrelaget og damelaget spiller samtidig. Se heller muligheter, som i april når herrene møter Vålerengen hjemme på lørdag og damene møter dem på søndag. Gjør toppserien til en vanlig serie! Med to a-lag, tre NM, trippel serie og det Europa måtte by på, kan det bli opp mot 100 tellende kamper i 2023. Det er for mange. Selv for kokende idioter som oss.