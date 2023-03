Byrådet føyser bort faglige råd

Vet de egentlig hva de gjør?

Byrådet i Bergen ønsker å stenge Torget for biltrafikk så raskt som mulig.

Asgeir Eide-Olsen Styremedlem og listekandidat i Bergenslisten

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Der kommunens plan- og bygningsetat er tydelige på at «Torget kan ikke stenges for biltrafikk før forlenget Fløyfjelltunnel og Bybanen til Åsane er etablert», der anbefaler byrådet «at Torget stenges for biltrafikk så raskt som mulig».

Ikke bare overkjører byrådet med dette sin egen fagetat, men også formaningene fra Unesco blir skyflet bort som ikke verdt å ta hensyn til. Lange forhandlingsrunder måtte til før Statens vegvesens innsigelser nylig ble trukket.

Asgeir Eide-Olsen er kritisk til at byrådet ikke lytter til egne fagfolk.

Det er kanskje noe uklart hvor voldsomme konsekvensene vil bli om en trosser de faglige rådene og bare «kjører på», slik byrådet tar til orde for, og det må riktignok knuses noen egg for å lage omelett. Støy og ulempe må bergenserne tåle en del av når et så viktig prosjekt som Bybanen skal realiseres.

«Der det finnes vilje, finnes vei», heter det, og i byrådet er det åpenbart at det finnes nok av både vilje og handlekraft. Det er en god ting! Det vitner om klare visjoner for hvordan de vil utvikle byen for fremtiden. Men det vitner kanskje om noe annet og mer urovekkende også?

Slik kan trafikkmønsteret bli rundt Torget i fremtiden.

Dersom politisk myndighet velger å føyse vekk råd, fra både egne og uavhengige fagmiljø, som med ulike innfallsvinkler har kommet til samme konklusjon, da må byrådet presentere en begrunnelse som er forståelig, og som synliggjør det politiske ansvar de derved pådrar seg.

For å si det litt bastant med arbeidslivs-sjargong: Den fallhøyde det sittende byråd er i ferd med å skaffe seg, er rett og slett ikke innenfor de helse-, miljø -og sikkerhetskrav som stilles til politisk utførende arbeid.

Det enkle spørsmålet til byrådet ved Rune Bakervik er derfor: Har byrådet tatt høyde for hvordan de vil kunne bli ansvarliggjort om det viser seg at plan- og bygningsetaten, Unesco og Statens vegvesen hadde rett?

Politisk vil det selvsagt være ydmykende om alt bare går åt skogen, men har en i byrådet også vurdert – om alt viser seg å gå skeis – hvorvidt det da kan bli inkriminerende for dem å ha avvist så tunge og entydige faglige innvendinger?