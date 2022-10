Ny havbruksskatt vil gi mindre velferd

Det norske eierskapet kan bli borte.

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk.

Tom-Christer Nilsen Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Forfatter Sandra Lillebø skriver 11. oktober i BT at hun ikke gråter for sutrende (lakse-)milliardærer og betaler sine 30 prosent skatt tilsynelatende med glede.

Det kan være fristende å spørre om hun ville mottatt skatteregningen med like stor glede om den var nær 2/3, slik det vil bli for de heldige, eller 100 prosent, slik som tilfellet kan bli for noen selskaper etter grunnrenteforslaget for havbruk.

Men det er faktisk ikke poenget. Det er ingen i Norge som har sympati for rikfolk som klager eller flytter.

Det som bekymrer oss, er dette: Siden forslaget på lakseskatt ble fremlagt, er det levert tilbake nye konsesjoner verdt over en milliard.

Dette er direkte tap for det offentlige i Norge. Samtidig ble vekst/konsesjoner verd cirka 1,2 milliarder stående usolgt i statens siste auksjon.

Tom-Christer Nilsen er bekymret for at den nye oppdrettsskatten vil styrke Oslo på bekostning av Vestlandet.

BT valgte å referere en NTB-sak basert på en misvisende pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Prisen på dem som ble solgt, var til dels betydelig lavere enn før.

Dette er direkte tap for blant annet kommunene i Norge, og er mye lavere enn lakseprisen skulle tilsi. Dette var også et betydelig tap for kommuner, fylker og stat.

Resultatet er mindre til velferd på grunn av et skatteforslag. Det gråter vi for.

Investeringer for rundt 20 milliarder er for tiden avblåst som følge av forslaget. Disse skulle sørge for aktivitet ved norske verft, leveringer fra lokale entreprenører og jobber i Distrikts-Norge. Ja, og nye skatteinntekter.

Forslaget innebærer også at det blir ekstremt lønnsomt å dele opp havbruksselskap og selge dem bit for bit til utenlandske oppkjøpsfond. De slipper formuesskatt, og de kan slik slippe grunnrenteskatt.

Slik blir det norske eierskapet borte, og en større del av norsk arbeidsliv blir eid av noen som ikke har tilknytning til lokalsamfunnet eller Norge. Det gråter vi for.

Dette innebærer også en massiv overføring fra Norge utenfor Oslo til Oslo-området, fra private investeringer til offentlig forbruk, fra Distrikts-Norge til hovedstaden.

Få savner eller gråter for det som aldri var. Vi forventer at folk sier «dette gikk jo bra». Men det de da ser på, er det som ble igjen. Ikke de mulighetene og jobbene som aldri ble noe av.

Dette vil bety at den grønne omstillingen går saktere, og at Norge mister muligheter, velferd og eierskap. Det gråter vi for.

