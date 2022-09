Slutt å flå ungdommen!

Jeg savner 90-tallet og fru Jensen.

Innsenderen leide hybelleilighet her på Nordnes som ung, for en langt billigere pris enn dagens studenter betaler.

Mona Steinstad Bønes

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Da jeg var 23 år i forrige århundre, nærmere sagt i 1990, betalte jeg 750 kroner i husleie pr. måned for en hybel på Nordnes på 45 kvadratmeter. I dagens pengeverdi utgjør det 1555 kroner.

Det var et hybelhus kun for unge kvinner. Selv den gang var dette billig, og da jeg spurte huseier fru Jensen om hvorfor hun ikke tok mer i leie, svarte hun på pent bergensk: «Jeg vil ikke flå småpikene.»

Mona Steinstad

Nå er jeg blitt voksen, er mor, og har to studenter som har leid seg bolig i en annen del av landet. Her bor de i et lite kollektiv med to andre, og betaler til sammen 20.000 kroner i måneden.

Det er mye penger, men prisen er helt normal, og ofte er strømmen utenom også. Boligprisene på utleiemarkedet har blitt storindustri, og vi lar ungdommene våre betale ned huslånene med studielån, som skal betales tilbake med renter. I Oslo har prisene blitt enda høyere, og de må ta til takke med det de får.

Kollektiv er prisbesparende, men fortsatt dyrt for mange.

Synes vi dette er greit, egentlig? Skal vi tillate at bolighaier tilegner seg boliger, setter opp vegger av kjip kvalitet for å få flest mulig rom, og tar ågerpriser for dette? Og studentbyene er ikke stort bedre!

Savner flere husverter som fru Jensen.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.