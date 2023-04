Russ er ikke bare buss

Bussene representerer et fåtall. Vi vandreruss vil også være med og bestemme.

Når bussene får bestemme hvor russen skal være, blir feiringen mindre demokratisk, mener russ Thea Moen Flølo.

Thea Moen Flølo På vegne av drama3, Fyllingsdalen vgs.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I mars i år ble det bestemt at Vestland fylkeskommune skulle gi to millioner kroner til russen, slik at vi skulle få en trygg russefeiring i Hordnesskogen. I møtet mellom fylkeskommunen og bussene i Bergen ble det takket nei til feiring i Hordnesskogen. Bakgrunnen var at russen ikke fikk lov til å ha med seg mindreårige på rulling.

Vi mener det blir for dumt at om lag 14 busser i Vestland skal få bestemme over alle andre russ. Nå er flere redde for at feiringen vil bli mer utrygg. Uten trygge rammer øker faren for vold, neddoping og overgrep. Spesielt i fjor kunne man se flere saker om dette i bussringene. Dette vil vi unngå i år.

Feiringen bør skje ved Hordnesskogen, mener innsenderen. De bussene som ikke følger regelverket, får heller fortsette med å flykte fra politiet, skriver hun. Bildet viser russ 21 i Hordnesskogen.

Bussene har i lang tid fått styre russefeiringen i Bergen. Dette mener mange er feil. Hvorfor skal bussene bestemme hvor andre skal oppholde seg, og hvilken stemme har vi som vandreruss? Avgjørelsene som blir tatt, gjelder like mye for vandrerussen som bussene. Hvorfor skal ikke vi få være med på å styre vår egen russetid?

Det er bare bussene i Bergen som har vært med å påvirke dette. Dermed bidrar dette til å gjøre feiringen mindre demokratisk, og mer utestengende, ettersom vandrerussen igjen blir sittende uten stemme.

Bussene er et fåtall av russen. Hvorfor skal de da få bestemme hvordan hundrevis av vandreruss skal få feire? I fjor møtte russen på et stort problem. Ingen tok ansvar for hvor russen kunne oppholde seg, og bussene ble dyttet bort og bannlyst.

På grunn av dette møtte fjorårets russ en usikker og utrygg russetid som ble preget av både neddoping og vold. Dette var blant annet på grunn av at både eldre og yngre fikk tilgang til bussringene som flyttet seg rundt i Bergen hele russetiden.

Fylkeskommunen har tilrettelagt for en trygg russefeiring med trygge rammer. Vakter, opprydning av søppel, shuttlebusser, toaletter og inngjerding. Dette er gode tiltak for at det skal bli en trygg russefeiring for alle som er på buss, men også for vandrerussen.

I stedet for å ta til seg et fantastisk tilbud, velger buss-sjefene i Bergen vekk en trygg russefeiring til fordel for en russefeiring med mindreårige og andre som ikke er russ.

Fylkeskommunen kom med sitt tilbud om en sikker russetid. Det er satt av to millioner kroner. Hvor går disse pengene nå? Russetiden vil skje både uten og med disse pengene, men måten det vil skje på, har en betydelig stor forskjell. Mens bussene kjører av gårde etter at politiet har sendt oss vekk, må vandrerussen gå hjem, ofte uten noen transportmidler.

Gi oss en bekymringsfri russetid, ikke bare for oss, men også på vegne av foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, venner og alle andre. Arranger feiringen i Hordnesskogen, som planlagt. De bussene som klarer å følge fylkeskommunens regelverk, kan komme og rulle. Resten kan heller fortsette med å flykte fra politiet annenhver time.