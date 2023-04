Bybane til Åsane eller T-banetunnel i Oslo?

Hvis vi ikke står samlet nå, går pengene til hovedstaden.

Skulle utbyggingen av Bybanen til Åsane gå i stå, vil pengene gå til T-bane i Oslo i stedet, tror innsenderen.

Helge Hopen Trafikkplanlegger og beboer i Sandviken

Debatt

Planen for Bybanen til Åsane er klar, og nå flyttes fokus over til kostnadene. «Et luftslott», var det en som sa. Enkelte mener Bybanen blir for dyr, og at vi heller må bruke pengene til andre prosjekt.

Vi kan ikke bruke bybanepenger til liv og helse mellom Arna og Voss, Ringveg øst eller andre gode formål i vest. Bygger vi ikke Bybanen til Åsane nå, vil pengene gå til T-banen i Oslo.

Bybanen finansieres gjennom staten sine tilskudd til byområdene – og slåss ikke om penger med E16, Ringveg øst og andre veiprosjekt.

Bybanen konkurrerer med ny T-banetunnel mellom Majorstuen og Tøyen i Oslo sentrum. Prosjektet har som formål å øke kapasiteten i T-banenettet og koster cirka 20 milliarder, det samme som hele bybaneprosjektet. (cirka 20 milliarder).

T-banetunnelen lå inne i forrige Nasjonal transportplan (NTP) med et statlig bidrag på cirka ti milliarder, men nå har Bybanen til Åsane sneket seg foran i prioriteringen, blant annet på grunn av utsettelser i planarbeidet for ny Majorstuen stasjon.

Bybanen til Åsane er nå det høyest prioriterte nye kollektivprosjektet i landet.

Fordelene Bybanen til Åsane vil gi, er mer enn bare selve banen, mener trafikkplanlegger Helge Hopen.

NTP-prioriteringen for byområdene gir et vindu til å starte byggingen av Bybanen om få år. Det krever bred støtte inn i forhandlingene med staten for å oppnå høyest mulig statlig andel og tidligst mulig byggestart.

Bybanen er ikke for dyr, den er en langsiktig investering i et miljøvennlig og effektivt transportnett til en bydel med 50.000 innbyggere.

Bybaneprosjektet består av Bybanen, forlenget Fløyfjellstunnel og sykkelstamvei, og det vil gi:

Et moderne, kapasitetssterkt, køfritt kollektivsystem mot nord

Gjennomgående bybanenett som gir mulighet for økte frekvenser på dagens linje 1 og 2

Mindre køkaos i Fløyfjelltunnelen

Bilfrie løsninger over Torget, Bryggen og Øvregaten

Fjerning av motorveien gjennom Ytre Sandviken

Sammenhengende sykkelstamvei til Åsane – sånn som vi har fått i sør og til Fyllingsdalen

Byutviklingsmuligheter på hele strekningen

Miljøløftet har levert fantastiske bybane- og sykkelanlegg i sør og vest, nå er det nordre bydel sin tur.

For å komme i mål med en finansieringsløsning, må vi ha vilje og stå samlet. Hvis vi mislykkes, vil resultatet bli overfylte bybanevogner fra sør, busskaos i sentrum, busser i samme Åsane-kø som bilene, livsfarlige sykkelveier og evig trafikkslum over Bryggen. Oslobeboerne kan derimot glede seg over 10 milliarder til mer baneutbygging i hovedstaden.