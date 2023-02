Krigen i Ukraina er ikke over før vi skrur opp temperaturen

Vesten har valgt å gjøre krigen til et maraton, og ikke en sprint. Det kan være farlig.

Vesten bør vurdere sterkere virkemidler for å få en rask slutt på krigen, mener innsenderen.

André Mundal Tidligere offiser og diplomat

Putin er en farlig mann. Den farligste typen som finnes. Villig til å tape alt – og med midler til å påføre enorm skade.

Hvordan stanse Putin?

Kanskje kan vi lære av en død frosk, eller den som faktisk overlevde? For du kjenner kanskje til frosken og dens reaksjon på kokende vann? Den vil hoppe ut umiddelbart. Legg den derimot i kaldt vann, varm vannet sakte opp, og frosken vil dø på vei mot kokepunktet.

Årsaken er at den sakte men sikkert tilpasser seg omgivelsene, og blir så sløvet at den ikke reagerer på det stadig varmere vannet, før den til slutt dør i kokende vann.

I Ukraina har Vesten valgt å varme det kalde vannet sakte opp, selv om vi allerede for ett år siden burde forstått at Russland ville slite med å slå Ukraina militært, selv uten vår hjelp.

Likevel var vi tilbakeholdne og avventende til krigen som utspilte seg foran øynene våre. Fordi vi var redde – og fordi vi trengte tid på å stokke beina.

Det betyr selvsagt ikke at den vestlige tilnærmingen ikke har fungert, for den kan skrus til etter hvert, hvilket vi har sett. Men det kalde vannet med stadig økende temperatur har en pris.

Frosken i vannet, representert av Putin, eller Putins Russland, tilpasser seg på veien. Den vil ikke lenger hoppe ut og dermed stanse krigen, slik den kanskje ville gjort hvis vannet kokte umiddelbart.

Putin er frosken, Vesten er vannet, skriver André Mundal.

Nå er vi i den situasjon at temperaturen mest sannsynlig må økes ytterligere. Kanskje helt opp til kokepunktet, eller nært opp mot dette. Det samme kokepunktet vi ville nådd hvis vi skremte frosken bort med kokende vann ved første forsøk.

Bare med den fundamentale forskjell at frosken nå ikke lenger hopper ut, den er for tilpasset, eller for investert, om du vil.

Nå er heldigvis virkeligheten mer komplisert. Putin er ingen frosk.

Og en frosk alene kan uansett ikke representere et helt land eller et helt folk. Til det er graden av kompleksitet og variabler i den virkelige verden for stor. Men den har uansett noe å fortelle oss. For som frosken blir vi numne alle sammen, eller desensibilisert.

Ikke bare i Russland og i Ukraina, men også vi i Vesten. Nyheter om

atombombetrusler var skjokkerende for ett år tilbake, nå er det på vei til å bli en ny normal.

Lidelse, død, krig, bomber og hundrevis av mennesker som dør i enkeltangrep alene. Normalt, normalt, normalt. Det er dette som er det virkelig farlige.

Det er rett og slett ikke alle kamper en bør eskalere seg selv inn i. Fordi strategien i seg selv gir deg mer, og ikke mindre, av det du ønsket å unngå.

Krig er som kjent en kamp om vilje. Veien til fred kan derfor noen ganger gå gjennom å vise nettopp vilje. Masse vilje. Vilje til å tegne den røde linjen i sanden og si «hit, men ikke lenger», koste hva det koste vil.

Det har vi delvis gjort. Men vi har valgt å gjøre dette til et maraton, og ikke en sprint. Og det kan være farlig, for faktoren «tid» er ikke nødvendigvis på vår side. Hvis ikke frosken tar det varmere vannet på alvor, og vestlige demokratier må ha med seg folket i hver eneste sving, år etter år, kan det bli tøft.

Friheten til å velge er vår største styrke, men også en svakhet i krevende enkeltsaker over lengre tid. Hvilket Afghanistan er et godt eksempel på. Vi vet hva vi har i dag, men ikke i morgen. Det gjør dessverre Putin i større grad enn oss, fordi han bare velger det selv.

Demokratiet kan by utfordringer, skriver André Mundal.

Derfor hjelper det ikke å være raskest den første kilometeren i et maraton. Du må holde hele veien til mål. Og DET er en helt annen idrett. Nå er selvsagt ikke krig idrett, og ingen frosker deltar.

Men kanskje er det avgjørende at Putin kjenner på frykt, han og. Frykt for et minst like risikovillig Vesten, som i tillegg er betydelig bedre utrustet. Noen ganger er det farligere å gjøre for lite enn for mye. Fordi den akkumulerte summen av et stadig eskalerende «lite» over tid, uansett blir til mer enn «alt» i et kort tidsrom.

Det er selvsagt bare å krysse fingrene for at vi ikke står i en slik situasjon. Og at det vi gjør nå, vil være nok over tid. Men det kan fort vise seg å ikke være tilfelle.

Det betyr uansett ikke at alt er tapt, selvsagt, og at kokende vann er alt vi har å se frem til. Men vi bør definitivt vurdere å skru opp temperaturen. Så både Putin og Xi Jinping forstår at vannet kan komme til å koke ganske raskt, hvis dette fortsetter.