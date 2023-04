Fisketorget skal være levende hele året

Vi bruker ikke skattepenger, men leieinntekter.

Et markedsbyrå skal jobbe med å gjøre Fisketorget mer populært blant bergenserne.

Lise Reinertsen Direktør, Bymiljøetaten

I BT 23. mars kunne man lese at Bergen kommune ønsker hjelp fra konsulenter til å gjøre Fisketorget mer attraktivt for lokalbefolkningen og forbedre torgets omdømme.

Etterpå har det kommet flere leserinnlegg der kommunen får kritikk for en formulering i anbudskonkurransen, der det står at byrået skal jobbe med å få «gladsaker» i byens aviser.

Det er Bymiljøetaten som har ansvar for drift og forvaltning av Fisketorget, som inkluderer både Mathallen og torgflaten. Fisketorget er et selvstendig næringsareal, hvor leieinntekter dekker alle kostnader.

Etter noen vanskelige driftsår, som følge av pandemien, har Bymiljøetaten valgt å sette av midler fra leieinntektene til å markedsføre aktiviteter og arrangementer som skjer på Fisketorget.

I 2018 vedtok bystyret en ny torgstrategi som er tydelig på at Fisketorget skal være attraktivt både for bergensere og turister. Vi har derfor arbeidet med å skape aktiviteter som skal gjøre torget attraktivt for innbyggerne å besøke, og bidra til et levende torg gjennom hele året.

I fjor ble det for eksempel arrangert matfestivaler, rebusløp og ulike familiearrangementer for å skape liv på torget også utenfor sommersesongen.

I år vil det bli enda flere arrangementer, og vi ønsker å gjøre tilbudet bedre kjent slik at flere kan ta del i det som skjer, og sammen skape liv i et av byens mest sentrale byrom.

Til dette vil vi engasjere et markedsbyrå. De skal ikke betales med skattepenger, men med leieinntekter fra leietakerne. Den tildelte kontraktssummen er 490.000 kroner. Byrået skal hjelpe oss med innhold til sosiale medier og utforming av betalt markedsføring og annonsering.

De skal også jobbe med å få frem Fisketorgets egenart, slik at torget kan bli et sted både torghandlerne og andre bergensere er stolte av.

Vi ser at det var klønete av oss å skrive at byrået skulle bidra med «gladsaker», og vi skjønner hvorfor formuleringen er blitt misforstått. For oss er det en selvfølge at vi ikke kan styre hvilke saker pressen skal skrive.

Vi har stor respekt for journalistenes rolle, og det er både naturlig og viktig at pressen har et kritisk søkelys på oppgavene Bymiljøetaten forvalter.

Enkelte spør om vi ikke heller kunne brukt pengene på å forbedre selve torgflaten. Midlene som brukes til kampanjen, tas ikke fra arbeidet med å utvikle torget. Arbeidet med å forbedre estetikken er også godt i gang, uavhengig av kampanjen.

I mars har vi for eksempel hatt et arbeidsverksted med torghandlerne om nye torgboder, og vi skal teste nye typer boder våren 2024. Dette vil løfte det estetiske uttrykket på Fisketorget, og bodene vil også være bedre rustet mot vær og vind.

Dette er ett av flere tiltak vi jobber med, og kombinert med mer aktivitet og liv på torget, håper vi på sikt at Fisketorget igjen vil bli et torg bergenserne kan være stolte av.