Hvor skal du hilse på byfjellsturen din?

Ut på tur? Sonene fra «ikke-hei» til «hei» er ikke presise. Her er noen observasjoner.

Noen steder på vei over Vidden ser det ut til å være naturlig å hilse. Andre steder oppleves det både uhøflig og påtrengende, skriver innsenderen.

Øyvind Sørbø Johannessen Bergen

Det er både underlig og hyggelig hvordan dette enkle sosiale og vennlige «heiet» er blitt en del av hilsningsritualet når man treffer på fremmede på tur.

Akkurat hvor grensen mellom «hei» og «ikke-hei» går, er litt ulikt blant turfolk. Noen steder ser det ut til å være naturlig å hilse på møtende, mens andre steder oppleves det både uhøflig og påtrengende.

Det er likevel rimelig å anta at det finnes noen usynlige grenser som det er mulig å kartlegge gjennom faktiske observasjoner.

La oss derfor ta utgangspunkt i en tur som starter i sentrum, med mål å gå opp til Fløyen, videre mot Rundemanen, over Vidden til Ulriken og derfra Oppstemten ned mot Landås:

Gjennom gatene i sentrum er det verken naturlig eller sosialt akseptabelt – og nærmest å betrakte som å bryte en sosial grense – om du uoppfordret sier «hei» til en fremmed. Upraktisk er det også med alle de fremmede du treffer på.

Oppover Fløysvingene er det fortsatt ikke helt innenfor å hilse på fremmede. Prøver du deg med et «hei», kan det uten tvil bli oppfattet som påtrengende og uforskammet.

Selv når du er kommet deg opp på Fløyen, er det fortsatt ikke helt akseptabelt.

Øyvind Sørbø Johannessen har observert hilsekulturen på vei over Vidden.

Videre opp mot Brushytten begynner det å åpne seg opp muligheter litt hilsing, avhengig av hvilken vei du velger. Grusveien er ikke å anbefale, for der er det bare unntaksvis at et «hei» anses som akseptabelt.

Skulle du derimot velge turstien inn til Skomakerdiket, så har anledningen til et sosialt «hei» åpnet seg noe mer. Her vil du nok ikke bli sett på som uhøflig og innpåsliten, men du kan ikke alltid påregne å få et «hei» (og et smil) i retur.

Videre fra Skomakerdiket og oppover grusveien mot Brushytten er vi tilbake i den litt usikre gråsonen. Et «hei» vil ikke bli sett på som å være påtrengende, samtidig som det å ikke tillate seg et «hei», heller ikke blir oppfattet som uhøflig.

Fra Brushytten har du to alternativer: Den asfalterte nordlige veien har visse «hei-restriksjoner», mens den sørlige grusstien mot toppen av Blåmanen åpner for et vennlig «hei» til en fremmed.

Når du har passert grusen og kommet over på natursti, begynner det virkelig å skje noe. Da vil normalt et «hei» bli møtt med både et vennlig «hei» og et smil i retur. Nå er vi endelig i et helt akseptabelt «hei-område». Det samme gjelder når du er kommet til toppen av den asfalterte nordveien til Rundemanen, og over på den grove steinstien ned mot naturstien til Vidden.

I krysset mellom grusveien ned fra Rundemanen, steinveien opp fra Tarlebø og naturstien mot Vidden skjer det helt store. Da har vi ankommet det helt naturlige «hei-området». Her er det verken uhøflig, usosialt, uakseptabelt eller påtrengende å hilse. Det er faktisk et område det ikke bare anses som normalt og helt innafor, men nå er det nesten en gjensidig hilseplikt.

Her bør du ikke prøve deg på et «hei» ifølge innsenderen. Bildet er fra Fløysvingene ved Skansemyren stasjon.

Denne positive, sosiale hilseplikten gjelder nå over hele Vidden og helt frem til det er noen hundre meter igjen til Ulrikens topp. Der går du inn i en litt mer usikker sone. Nå er hilseplikten til de møtende gradvis opphevet, og det er ikke lengre påkrevd å «hei-hilse», samtidig som det heller ikke er uhøflig å la være.

Ned Oppstemten blir hilse-området svakere og svakere jo lenger ned trappene du kommer. Når du så tar de første skrittene ut på grusveien og ned bakken etter steintrappene, slutter «hei-sonen» helt. Da er «hei-hilseturen» ved veis ende, og du tilbake i samme tvilsomme «hei-hilse-sone» som opp til Fløyen.

Og min konklusjon på disse observasjonene?

Vi er i hvert fall sosiale kontaktsøkende vesener når vi møter fremmende i områder der vi er få, mens vi er betydelig mindre sosialt søkende overfor fremmende når vi ferdes i områder der vi er mange.