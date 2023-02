Hvorfor bør du stemme De Uavhengige ved årets valg?

Vi er overbevist om at det er behov for et sentrum-høyreparti.

Trym Aafløy har laget en ny valgliste før høstens valg, Uavhengig liste. Aafløy er tidligere førstekandidat i Bergen for partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Trym Aafløy Uavhengig folkevalgt

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi nordmenn er stolte av demokratiet vårt, ja, mange kaller det verdens beste. Men hvem vil stille opp – hvem ønsker å velges?

For å ha et demokrati må faktisk noen stille til valg. Ved forrige lokalvalg ble halvparten av Bergen bystyre skiftet ut. Det samme vil skje etter valget til høsten. Det er urovekkende mange!

Det politiske arbeidet – hva vi folkevalgte faktisk gjør, gjenspeiles ikke i hva avisene skriver! Arbeidet foregår i de politiske utvalgene, i bystyret og fylkesting. Mediene dekker bare disse møtene i begrenset grad – ofte ikke i det hele tatt.

Vil du vite hva vi folkevalgte gjør, må du følge med i møtene, eller følge med oss de mange helgene i året når vi leser omfattende rapporter og sakspapirer for å forberede oss til de mange møtene. Selv deltar jeg på over 80 møter i året – og bruker annenhver helg på lesing og møteforberedelser.

Hva er det som driver oss til å stille til valg på nytt? De Uavhengige er overbevist om at det er behov for et sentrum-høyreparti som er sterkt imot en bybane over Bryggen. En liste som ikke driver politikk etter Bibelen, som ikke vil legalisere LSD, som mener vi trenger flere tilbydere av tjenester innen helse og omsorg, og som er for at Bergen skal ta imot vår andel av flyktninger.

Vi tror det er plass til listen som er bekymret for et litt for stort Høyre som går med på bybane over Bryggen og samarbeid med MDG. Et Høyre som vil ha vindkraft på land, utenlands strømkabler og fortsatt skyhøye strømpriser for deg og meg og bedriftene vi jobber i. Som blir litt for store og litt for egenrådige og lite samarbeidsvillige.

For det er dette du kan få – om Høyre får bli så store at de styrer det meste i Bergen etter valget. Vi har gjort en skikkelig politisk innsats i tre år, selv om vi ikke har fått alle resultatene vi ønsket oss. I opposisjon er seirene få. Men velgere flest svikter ikke sine partier av den grunn.

Man prøver igjen – nytt valg gir nye muligheter. Derfor tror vi du vil bli fornøyd med De Uavhengige. Og derfor vil vi være bra for politikken i byen vår og i regionen vår.

Dersom du har interesse for skole, idrett, helse, eldreomsorg, næring og byutvikling, har vi kanskje en plass på listen til deg også. Det er givende, lærerikt arbeid – gir et godt innblikk i hvordan Bergen styres, og kanskje kan vi få noen gjennomslag. Vil du være med?

Vi har ingen milliardærer i ryggen – vi bruker kun av egne penger for å stable listen på beina. Du kan bidra med å signere støttelisten, bli med på valglisten og stemme på oss 11. september.

Jeg forventer mye pepper i kommentarfeltet. Men de som er negative til dette politiske prosjektet, er neppe de som vil stemme på oss. Vi stiller for alle dere som ønsker praktisk sentrumspolitikk uten for mye ideologier, som synes at for mye Høyre-politikk er litt som for mye Møllers Tran – ikke å anbefale!

Takk for din støtte. Du vil treffe oss med underskriftslister fremover, der mange folk møtes, samt elektronisk på min opprinnelige FB-side, som nå heter «Folkeaksjonen Uavhengig valgliste 2023».