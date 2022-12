Skammelig å kaste ut folk som er i arbeidstrening

Sist jeg sjekket, var Norge en velferdsstat der inkluderende arbeidsliv står som et av de viktigste satsingsområdene.

«Man er ikke enten frisk eller syk. Alle kan yte noe med de ressursene man har», skriver Johanne Magnus.

Johanne Magnus Skribent, Bergen

Men da jeg leste Bergens Tidende 30. november, satte jeg kaffen i halsen. Her ble det meldt at fylkeskommunen dropper kantine med arbeidstrening fordi de vil tiltrekke seg «godt betalende leietakere». Det må være en spøk, tenkte jeg.

Etter nyttår skal Vestland fylkeskommune ta imot ansatte i nybygget som er reist i Bergen sentrum, men kjøkkenpersonalet får ikke komme tilbake. I anbudet tapte Beredt AS mot «4Service Facility», som driver Søtt+Salt. Beredt AS er et selskap som gir de ansatte arbeidstrening og en fot innenfor arbeidslivet. Dumpingen av Beredt begrunnes med at fylkeskommunen vil ha «høy kvalitet» og være «konkurransedyktig».

Mener fylkeskommunen at mennesker som jobber i attføringsbedrifter yter mindre service og har lavere kvalitet enn andre? At offentlige instanser som fylkeskommunen prioriterer rene kommersielle behov i anbudsutlysninger fremfor velferdstiltak som inkludering, holder ikke mål.

Et kjapt søk på Google viser dette: Vestland fylkeskommune bygger et topp moderne, bærekraftig og åpnet fylkeshus. Hvor fremtidsrettet er det å droppe satsing på inkluderende arbeidsliv? Hvor bærekraftig er det å antyde at mennesker som er i arbeidstrening, yter dårligere kvalitet?

Å inkludere er topp kvalitet og helt avgjørende, som gode leietakere allerede skjønner, selv om fylkeskommunen ikke gjør det.

Samtidig på debattsidene skriver tidligere KrF-politiker Beate Husa om egenerfaring som attført, og at «hull i CV-en kan være en verdifull kompetanse». Husa forteller om betydningen av at en bedrift ga henne sjansen til å jobbe og få frem ressursene og verdiene hun innehar.

I dag er Husa tilbake i jobb takket være muligheten hun fikk av at noen trodde på henne. Husa beskriver det presist: «Kanskje får arbeidsgiver en ekstra takknemlig og ivrig ansatt?»

Man er ikke enten frisk eller syk. Alle kan yte noe med de ressursene man har. Når de som har helseutfordringer, velger arbeidstrening, burde samfunnet og offentlige instanser omfavne det, om det virkelig er et inkluderende arbeidsliv vi ønsker å ha.

Myndighetene er opptatt av at alle som kan, skal få jobbe noe. Men da må alle få en sjanse – og bli satset på. Om noen har økonomi og ansvar til å legge til rette for dette i anbud, er det fylkeskommunen.

Vestland fylkeskommune burde være et forbilde for satsingen med inkluderende arbeidsliv, men i denne saken fremstår de skammelig og diskriminerende.