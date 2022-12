Ryktene om at vi ikke må lete for å finne olje og gass, er sterkt overdrevne

EU vil ha behov for langt mer norsk olje og gass, også etter 2030.

Terje Halleland (Frp) mener vi må øke leteaktiviteten på norsk sokkel. Johan Sverdrup (bildet) har vært i drift siden 2019.

Terje Halleland Energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hans K. Mjelva i BT mener jeg står bak årets dummeste politiske utspill, fordi jeg påpekte at Russland feirer vedtak som på sikt vil redusere norsk energimakt. Det er synd at Mjelva tilsynelatende har kjøpt de rødgrønnes premiss om at olje og gass er noe som bare magisk dukker opp uten videre.

Realiteten er derimot at vi må lete for å finne. De nummererte konsesjonsrundene som regjeringen nå har stanset frem til 2025, har tidligere gitt selskapene mulighet til å utforske nye og umodne deler av norsk sokkel. Enkelte ganger resulterer ikke letingen i nye funn. Andre ganger treffer selskapene blink og kommer over store reserver som skaper nye norske arbeidsplasser og gjør Europa mindre energiavhengig av upålitelige og ikke-demokratiske regimer.

Les også Hans K. Mjelva: SVs oljesiger er stor ståhei for ingenting

Mjelvas kritikk er egentlig ganske avslørende. Han viser til at felt som kunne blitt realisert ved 26. konsesjonsrunde, uansett ikke ville ha vært i produksjon før om 10–15 år, og dermed ikke vil bidra til å løse energikrisen Europa står i. Bak et slikt resonnement ligger det implisitt en idé om at våre europeiske naboer ikke vil trenge økte gassleveranser ut på 2030-tallet.

I så fall vet Mjelva noe kjøperne av norsk gass på den andre siden av bordet ikke har fått med seg, og har dypere innsikt om EUs fremtidige gassbehov enn unionen selv. I sommer signerte nemlig «sjefen» for EUs grønne skifte Frans Timmermans, og vår egen olje- og energiminister en felles erklæring som slår fast at EU vil ha behov for langt mer norsk olje og gass utover 2030-tallet.

Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Følger vi Mjelvas resonnement, kan vi egentlig bare legge denne forpliktelsen i en skuff. Bergens Tidendes kommentator har nemlig konkludert annerledes.

På den andre siden har Mjelva helt rett i at det er TFO-rundene ved leting rundt eksisterende infrastruktur som akkurat nå er viktigst for selskapene på norsk sokkel. Populariteten rundt de nummererte rundene varierer etter kostnadsnivå og oljepris.

Bør det letes etter mer olje og gass på norsk sokkel? Ja Nei Vet ikke

Retter vi derimot blikket litt fremover, er det ikke vanskelig å forstå at flere enn Frp reagerer kraftig mot de nye innstramningene i olje- og gasspolitikken. Tunge aktører som LO, NHO og oljenæringen selv har vært svært negative til regjeringens beslutning om å utsette 26. konsesjonsrunde på ny. Bakteppet er selvsagt dramatisk.

Oljedirektoratet anslår at produksjonen av norsk gass vil halveres de neste ti årene. Frem mot 2040 står vi kun igjen med en tredjedel av dagens produksjon dersom vi ikke øker leteaktiviteten. Direktoratet anslår videre at rundt 50 prosent av ressursene på sokkelen ikke er hentet opp. Av dette ligger anslagsvis to tredjedeler i Barentshavet, der nummererte konsesjonsrunder trolig må gjennomføres for at Norge på sikt kan opprettholde høy gasseksport til Europa.